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12 Сентября 2014, 19:03 | Регион сегодня

Рыбаки Якутии проявляют интерес к проектам Дальневосточной рыбной биржи

Единая электронная биржевая площадка по торговле водными биологическими ресурсами, созданная совместно ЗАО "Биржа Санкт-Петербург" и ЗАО "Дальневосточная рыбная биржа" при поддержке Росрыболовства и ОАО "Россельхозбанк" будет работать с рыбодобывающими и рыбообрабатывающими компаниями крупнейшего региона Дальнего Востока – Республики Саха (Якутия).

Как сообщил Президент ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» Сергей Лелюхин, во Владивостоке в офисе ЗАО ДВРБ состоялись переговоры руководства рыбной биржи с делегацией Якутии. В составе делегации во Владивосток прибыл заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Петр Алексеев, представители региональных органов власти и рыболовецких компаний республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ЗАО "Дальневосточная рыбная биржа".

В настоящее время на долю якутских рыбаков приходится до 15% общего улова водных биологических ресурсов всех рыбодобывающих компаний Дальнего Востока России, и рыбохозяйственный комплекс играет существенную роль в экономике республики, в том числе в решении социальных проблем населения и обеспечения продовольственной безопасности этого северного российского региона.

Как сообщил Сергей Лелюхин, пионером среди предприятий рыбохозяйственного комплекса республики Саха (Якутия) в вопросах сотрудничества с Дальневосточной рыбной биржей, как и следовало ожидать, стала крупнейшая компания этого региона – Республиканский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Рыба Арктики», - являющийся признанным лидером экономики Якутии и широко известный далеко за пределами республики Саха. Данная компания уже зарегистрировалась на бирже и участвует в торгах.

В ходе состоявшихся во Владивостоке переговоров достигнут ряд договоренностей, которые направлены на взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию рыбохозяйственных предприятий Якутии в систему электронных биржевых торгов, осуществляемых по системе TradEX в рамках единой биржевой площадки.  

«Существующее эффективное партнерство Дальневосточной рыбной биржи и Биржи г. Санкт-Петербург позволяет уже сейчас заимствовать передовой опыт, применяемый на Западе России в биржевой торговле со странами Европы, что дает возможность рыболовецкой отрасли Дальнего Востока оптимизировать свой бизнес по мировым стандартам. Это особенно важно для рыбохозяйствующих субъектов Якутии, которые в силу существующих логистических проблем, прежде всего территориальной удаленности и слабого железнодорожного и автомобильного сообщения Якутии с другими регионами в существенной степени оторваны от современных «торговых путей», и их работа в рамках единой биржевой площадки позволяет существенно нивелировать эту проблему, от чего выиграют как якутские рыбаки, так и рынок в целом, поскольку сотрудничество в таком формате будет только повышать рыночную конкуренцию в отрасли» - подчеркнул Президент Дальневосточной рыбной биржи Сергей Лелюхин.

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

   

 

Теги: Дальневосточная рыбная биржа 


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