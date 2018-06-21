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Четверг| 05 Июля, 21:41 |
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Рыбаки Якутии проявляют интерес к проектам Дальневосточной рыбной биржи
Как сообщил Президент ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» Сергей Лелюхин, во Владивостоке в офисе ЗАО ДВРБ состоялись переговоры руководства рыбной биржи с делегацией Якутии. В составе делегации во Владивосток прибыл заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия) Петр Алексеев, представители региональных органов власти и рыболовецких компаний республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ЗАО "Дальневосточная рыбная биржа".
В настоящее время на долю якутских рыбаков приходится до 15% общего улова водных биологических ресурсов всех рыбодобывающих компаний Дальнего Востока России, и рыбохозяйственный комплекс играет существенную роль в экономике республики, в том числе в решении социальных проблем населения и обеспечения продовольственной безопасности этого северного российского региона.
Как сообщил Сергей Лелюхин, пионером среди предприятий рыбохозяйственного комплекса республики Саха (Якутия) в вопросах сотрудничества с Дальневосточной рыбной биржей, как и следовало ожидать, стала крупнейшая компания этого региона – Республиканский сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Рыба Арктики», - являющийся признанным лидером экономики Якутии и широко известный далеко за пределами республики Саха. Данная компания уже зарегистрировалась на бирже и участвует в торгах.
В ходе состоявшихся во Владивостоке переговоров достигнут ряд договоренностей, которые направлены на взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию рыбохозяйственных предприятий Якутии в систему электронных биржевых торгов, осуществляемых по системе TradEX в рамках единой биржевой площадки.
«Существующее эффективное партнерство Дальневосточной рыбной биржи и Биржи г. Санкт-Петербург позволяет уже сейчас заимствовать передовой опыт, применяемый на Западе России в биржевой торговле со странами Европы, что дает возможность рыболовецкой отрасли Дальнего Востока оптимизировать свой бизнес по мировым стандартам. Это особенно важно для рыбохозяйствующих субъектов Якутии, которые в силу существующих логистических проблем, прежде всего территориальной удаленности и слабого железнодорожного и автомобильного сообщения Якутии с другими регионами в существенной степени оторваны от современных «торговых путей», и их работа в рамках единой биржевой площадки позволяет существенно нивелировать эту проблему, от чего выиграют как якутские рыбаки, так и рынок в целом, поскольку сотрудничество в таком формате будет только повышать рыночную конкуренцию в отрасли» - подчеркнул Президент Дальневосточной рыбной биржи Сергей Лелюхин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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