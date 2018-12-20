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Китайская компания возьмется за строительство обогатительной фабрики в Южной Якутии
Строительство будет осуществляться в два этапа, мощность предприятия составит 12 млн тонн угля в год.
Китайская корпорация AVIC International Holding Corporation осуществит проектирование основной технологической линии, поставку, монтаж и запуск в работу технологического оборудования для обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Объем работ составил порядка 3,5 млрд рублей.
Как пояснили в УК «Колмар», корпорация AVIC International Holding Corporation является постоянным партнером компании. «Обогатительная фабрика «Денисовская», запущенная в апреле 2018 года, – это яркий пример плодотворного сотрудничества специалистов России и Китая. Совместная работа велась на всех стадиях продвижения проекта: от проектирования и строительства до запуска предприятия в эксплуатацию», - пояснил генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин. По его словам, для переработки углей на ОФ «Денисовская» применена технология, разработанная ООО «Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь» (дочернее предприятие - AVIC International Holding Corporation). Водно-шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить применение наружных шламовых отстойников и существенно сокращает воздействие на окружающую природную среду.
АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский» отрабатывает запасы Чульмаканского каменноугольного месторождения и Верхне-Толуминского каменноугольного месторождения. Объём добычи угля по ГОК Инаглинский на 2018 год составил 2,6 млн тонн в год, к 2022 году объём добычи увеличится до 15,4 млн тонн. В декабре 2017 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал старт одной из самых масштабных строек угледобывающей отрасли – обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 12 млн тонн. Сейчас ведется активное строительство фабрики. В январе 2020 года будет запущена первая очередь предприятия. До конца 2022 года планируется сдача второй очереди. Будет создана инфраструктура, погрузочная станция на загрузку концентрата, новые подстанции, линии, административно-бытовые комплексы. Всего на обогатительной фабрике и шахте будет создано 3000 рабочих мест. Напомним, в ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» реализует два крупных инвестиционных проекта: ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский». Как пояснила Анна Цивилева, в текущем году из привлеченного объема инвестиций 7,8 млрд рублей израсходовано на приобретение горно-шахтного оборудования для проходческо-добычных работ; 2,8 млрд рублей вложены в строительство ОФ «Денисовская». На начало строительства крупного проекта ОФ «Инаглинская-2» потрачено 1,9 млрд рублей. Также «Колмар» ведет строительство терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края.
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