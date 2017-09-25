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В Ил Тумэне обсудили вопросы законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера
В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 16 октября состоялось заседание постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики под председательством Елены Голомаревой.
Первым вопросом народные депутаты рассмотрели проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Общий объем доходов государственного бюджета республики на 2017 год по прогнозам увеличен на 2,06 млрд. руб. и составит 189,03 млрд. руб. Показатели по налоговым доходам предполагается уменьшить на 3,2 млрд. руб., что составит 96,8 млрд.руб. Неналоговые доходы планируется увеличить на 3,19 млрд. руб. и довести до 25,7 млрд. руб. Безвозмездные поступления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) уменьшаются на 444,35 млн. руб. и составят 64, 03 млрд. руб., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
После обсуждения информации первого заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) Павла Багынанова народные депутаты отметили, что в законопроекте предусматривается компенсация расходов некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера, связанных с арендой и (или) оплатой коммунальных услуг нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в пользовании на долгосрочной или краткосрочной основе, и находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия).
Парламентарии обратили внимание на то, что государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов дополнен пунктом следующего содержания: «финансовое обеспечение проведения этнологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии уплаты заказчиком сбора в размере, рассчитанном в соответствии со сметой расходов на проведение этнологической экспертизы, определяемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической экспертизы».
Народные депутаты предложили, несмотря на перечень поручений Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.04.2017 № 483-П1 о приостановлении до конца 2017 года проведение текущих и капитальных ремонтов в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, предусмотреть в 2017 году бюджетные ассигнования в сумме 20 168,4 тыс. руб. на содержание, проведение капитального ремонта выделенных площадей для размещения ГБУ PC (Я) «Государственный театр коренных малочисленных народов Севера» .
В ходе обсуждения члены постоянного комитета подчеркнули, что сокращение бюджетных ассигнований по основным направлениям развития традиционной хозяйственной деятельности отразится на эффективности их реализации.
Постоянный комитет Ил Тумэна рекомендовал поддержать законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом высказанных замечаний и предложений.
Следующим вопросом участники заседания обсудили проект закона Республики Саха (Якутия) «О северном домашнем оленеводстве в Республике Саха (Якутия)», инициированный Правительством Республики Саха (Якутия).
Законопроект устанавливает правовые, экономические и социальные основы, направленные на эффективное и устойчивое развитие северного домашнего оленеводства в целях сохранения традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия).
Проект закона разработан для сохранения и развития оленеводства как основы уклада, образа жизни, культуры и сферы занятости коренных малочисленных народов Севера и представителей других этнических общностей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), занимающихся оленеводством; обеспечения сохранности оленьих пастбищ, отличающихся повышенной уязвимостью экологических систем; обеспечения населения Республики Саха (Якутия) продукцией оленеводства.
Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), президент Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока Анатолий Добрянцев напомнил о том, что проблемы северного оленеводства депутаты Ил Тумэна подняли на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, состоявшемся 12 октября текущего года. Первый вице-спикер Ил Тумэна особо выделил проблему закрепления оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами, обусловленную противоречием федерального законодательства в части предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для занятия северным домашним оленеводством.
Заместитель Председателя Ил Тумэна Виктор Губарев в своем выступлении предложил для доработки законопроекта провести подробный анализ финансового обеспечения механизмов поддержки северного домашнего оленеводства.
Народные депутаты рекомендовали доработать данный проект закона.
Далее председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева выступила с информациейоб участии народных депутатов Республики Саха (Якутия) в работе Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Елена Голомарева сообщила, что на парламентских слушаниях Совета Федерации и на заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера представители Ил Тумэна озвучили позицию парламента Якутии по вопросам, направленным на защиту прав коренных малочисленных народов. В частности, народные депутаты предложили оставить в прежней редакции действующий Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 2001 года. Парламентарии внесли предложения по закреплению за коренными малочисленными народами права на безвозмездное пользование землями для традиционной хозяйственной деятельности в местах их традиционного проживания, формированию и ведению Реестра сведений о коренных малочисленных народах. Елена Голомарева подчеркнула,что работа по этим направлениям продолжается.
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