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17 Декабря 2018, 17:36 | Регион сегодня |
В Якутии будет создано министерство по развитию Арктики
Новому ведомству будет поручено в кратчайшие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики
В Якутии будет создано министерство по развитию Арктики, сообщил глава республики Айсен Николаев 17 декабря во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию (Ил Тумэн).
Как отметил глава региона, за прошедшие восемь лет население Крайнего Севера уменьшилось на 8%. На треть меньше стало оленеводов, а поголовье оленей сократилось почти на 25%. Жители часто сталкиваются с коммунальными авариями, а решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов, зачастую просто не исполняются, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
«Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоком, точечными мерами ее точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон веков живут в арктических районах, я принял решение о создании министерства по развитию Арктики», — сообщил глава Якутии.
Новому ведомству будет поручено в кратчайшие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики. Ил Дархан призвал народных депутатов республики, глав муниципальных районов и общественные организации принять активное участие в этой работе.
«Нас сильно обрадовало сообщение главы республики о создании нового министерства по развитию Арктики. Как раз в эти дни в парламенте Якутии проходят мероприятия Ассамблеи депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха при Государственном Собрании (Ил Тумэн). В ходе заседаний мы планируем обсудить эти вопросы», - сообщила председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.
Также, по ее словам, в проекте Стратегии развития Арктической зоны приоритетными обозначены планы по масштабному развитию промышленности на этих территориях.
«Поэтому с нашей стороны должна усилиться работа по сохранению этих территорий, а также по защите прав жителей, проживающих на них. Айсен Сергеевич в своем послание подчеркнул, что недропользователи должны взаимодействовать с коренными жителями, мы надеемся, что эти планы главы республики будут реализованы при непосредственном и активном участии жителей Якутии», - говорит народный депутат республики.
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