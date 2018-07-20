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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:21 |
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Ольга Балабкина, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Выбор ТОСЭРов должен быть прагматичным и дальновидным
Ключевые моменты предлагаемых нововведений – дерегулирование и налоговое стимулирование. Дерегулирование подразумевает установление для резидентов на территориях опережающего развития особого режима ведения предпринимательской деятельности, исключение или максимальное сокращение государственного регулирования. К примеру, наше градостроительное законодательство не позволяет строить и возводить объекты быстрее, чем за три года. А китайцы укладываются в год. И не потому, что, как считают многие, они работают и день, и ночь. Просто у них нет многоэтапных процедур согласования, экспертиз и получения разрешений. А чем можно объяснить установленный нашим законом о регистрации прав недвижимости срок в один месяц? Только традицией: «долго запрягать, но ехать быстро». Других, рациональных объяснений этому нет.
Суть налогового стимулирования, отраженного в проекте закона «О территориях социально-экономического развития», – создание на территории Дальневосточного региона «точек роста», где хозяйствующий субъект (резидент) будет получать преференции в своей инвестиционной деятельности. Это позволит ему стать конкурентоспособным и по отношению к российским предприятиям в более привлекательных регионах страны, и по отношению к зарубежным коллегам.
Ожидается, что территории опережающего развития на Дальнем Востоке начнут действовать с будущего года более чем на десяти площадках. В отношении этих территорий предусматривается нулевая ставка по налогу на прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет, сроком на 10 лет; установление региональной части налога не выше 5%; сокращение страховых взносов до 7,6% от фонда оплаты труда; компенсация выпадающих доходов внебюджетных фондов из федерального бюджета и многое другое. Условия, как видно, куда более привлекательные для ведения бизнеса, чем те, что действуют сейчас для всех.
Сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию. Все понимают, что современная геополитическая обстановка, развитие экономики страны и другие факторы требуют быстрых и точных решений. Времени на раскачку нет, и не будет. Закон находится в стадии принятия. Но время заставляет одновременно обсуждать проекты: где, как, почему возникнут территории опережающего развития. Желающих поучаствовать в их создании много и тут важно не опоздать. У нас есть проекты, мы предлагаем варианты по созданию на территории Якутии территорий опережающего развития. И здесь важно, чтобы предложения, выдвигаемые нашей республикой к проекту закона, носили такой характер и были оформлены так, чтобы предлагаемые нами ТОРы подходили под критерии этого закона. Такие изменения сейчас, на стадии обсуждения, должны быть предложены.
Выбор территорий опережающего развития имеет совершенно очевидные технологическое, экономическое, человеческое измерения. Очевидно, что предлагаемые Якутией проекты исходят из наших конкурентных преимуществ. Это не «кабинетная абстракция», а реальные проекты, для которых может быть применен «уникальный для России режим инвестирования», как определяет основной критерий обсуждаемого закона о ТОРах первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. И каждый дальневосточный регион при подготовке своих проектов будут использовать свои конкурентные преимущества. Ведь все субъекты Дальневосточного федерального округа находятся в разном географическом, климатическом положении. Более того, для ряда субъектов РФ установлены иные режимы благоприятствования.
Безусловно, ТОРы – это точки роста, к которым не сводится все развитие Дальнего Востока в целом или конкретно Якутии. Это те направления, где сегодня концентрируются усилия. У каждого субъекта есть свои проблемы, есть свои сложные места. Есть они и у нас. ТОРы должны обеспечивать решение уже поставленных перед республикой задач. Здесь можно выделить такую важную для республики составляющую, как обеспечение интересов транспортной доступности. Это многогранный вопрос, он затрагивает доставку грузов, пассажирские перевозки, автомобильный, железнодорожный, воздушный, речной транспорт, трубопроводные системы. Решение транспортной доступности, её надежность, круглогодичность и, что немаловажно, удешевление, позволит Якутии в полной мере использовать свой богатый природный потенциал, быть на равных позициях с субъектами, имеющими развитую транспортную схему.
Обсуждение этого законопроекта дает толчок и к индивидуализации нашего законодательства. Менять законодательство, в том числе и республиканское, необходимо. Но под конкретные приоритеты, которые сегодня необходимо определить и развивать. Так, на последнем пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) был рассмотрен проект закона «О возобновляемых источниках энергии». По содержанию это больше декларативный документ. Но в нем очевиден подход авторов законопроекта к определению приоритета в развитии региона. Потому что не получится решить эту проблему не в комплексе, в отрыве от сопутствующих задач. Поэтому не сомневаюсь, что в новом варианте, ориентированном на комплексное решение задач социально-экономического развития республики, будет внесен и закон Республики Саха (Якутия) «О региональных инвестиционных проектах».
Мы должны смотреть в будущее, работать на перспективу. Создание территорий опережающего развития – это важный шаг, и он, безусловно, будет реализован. Однако при этом комплексное развитие – эта перспектива, которая позволит развиваться всему Дальнему Востоку, всей стране. А ТОРы, безусловно, придадут мощный импульс развитию территорий.
О.В. Балабкина, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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