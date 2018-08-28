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Ил Тумэн работает над совершенствованием федерального законодательства в сфере взаимодействия с недропользователями
Согласно статье 15 Закона Российской Федерации «О недрах», одной из задач государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории, и всех граждан Российской Федерации. Однако действующим федеральным законодательством не предусмотрены прямые нормы, обязывающие недропользователей участвовать в социально-экономическом развитии тех или иных территорий, на которых ведётся разработка недр. В лицензионных соглашениях положения о заключении соглашения о социально-экономическом развитии территории прописываются как одна из возможных форм взаимодействия, сообщили журналу "Золотой Рог" в пресс-службе Ил Тумэна.
В этой связи народные депутаты Якутии пятого созыва, руководимого Александром Жирковым, изучают возможность внесения изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» положений, регулирующих повышение ответственности недропользователей за экологически безопасное и рациональное использование недр, на которых ведётся промышленная деятельность.
Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев 19 октября 2016 года провёл совещание рабочей комиссии по предварительному рассмотрению проектов федеральных законов, подготовленных к внесению в Государственную Думу в качестве законодательных инициатив Государственного Собрания (Ил Тумэн). В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета республики по геологии и недропользованию Никита Шепелёв, и.о. руководителя аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) Андрей Антонен, начальник государственно-правового управления парламента Якутии Саргылана Федулова, старший референт постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Айталина Иванова.
Постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева разработан проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «О недрах». Участники совещания обсудили законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования ответственности промышленных компаний-недропользователей на территориях ведения хозяйственной деятельности через закрепление обязанности об участии в социально-экономическом развитии этих территорий. Рабочая комиссия Ил Тумэна работает над законопроектом. Следующее заседание запланировано на начало ноября текущего года.
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