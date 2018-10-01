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21 Октября 2016, 15:17 | Регион сегодня

Ил Тумэн утвердит нового премьера Республики Саха 25 октября

На очередном заседании Государственного Совета Республики Саха (Якутия) депутаты должны утвердить нового главу республиканского правительства. Как известно, возглавлявшая правительство Галина Данчикова избрана по партийному списку "Единой России" в Госдуму.

Как правило, якуты предпочитают видеть на ключевых позициях своих, проверенных. В качестве возможных кандидатур на должность премьера назывались первый вице-премьер Алексей Стручков и и.о. такой же должности Алексей Колодезников. Однако на этот раз президент Саха  Егор Борисов поступил неординарно. На этой неделе стало известно, что он рекомендует на согласование республиканскому парламенту замминистра экономики регионального правительства Евгения Чекина.

Кандидатура Евгения Чекина вчера была рассмотрена на заседании постоянного комитета парламента республики по государственному строительству и законодательству. Причем кандидатуру представил сам Борисов. Он отметил, что Евгений Чекин – приглашённый кадр. «Евгений Чекин выступал консультантом, и мы увидели в этом человеке крупного специалиста и пригласили. Поняв, что его идеи могут реализоваться в Якутии, он согласился приехать», – объяснил причину выдвижения новичка на высший в правительстве пост Егор Борисов.

И сам претендент не скрывал, что приехал в Якутию «на волне внедрения инструментов государственно-частного партнёрства». «Мною была сформирована нормативная правовая база по внедрению ГЧП в Ярославской области. С учётом рекомендаций Внешэкономбанка меня пригласили в Якутию», – сказал Евгений Чекин.

Одной из главных задач, стоящих перед кабинетом министров, Евгений Чекин назвал разработку и принятие стратегии социально-экономического развития Якутии на долгосрочную перспективу. Среди действенных инструментов развития кандидат на должность назвал внедрение проектного управления в государственном секторе, оптимизацию процессов управления в органах государственной власти и на предприятиях госсектора, расширение сферы применения ГЧП для привлечения инвестиций в экономику региона, активное внедрение в этот процесс предпринимательского сообщества, развитие промышленного потенциала республики на базе созданного ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» для малого бизнеса и создаваемого ТОСЭР «Южная Якутия» для крупного бизнеса. Ещё одним направлением работы правительства республики Чекин видит повышение эффективности и производительности республиканских компаний.

Кроме того, Евгений Чекин рассказал об основных направлениях работы по каждому стратегически важному сектору экономики. В частности, поделился планами по формированию Северо-Якутской опорной зоны, внедрению механизмов формирования городских агломераций, доведения объёма ввода жилья в 2022 году до 1 млн кв.метров. «Я чётко понимаю, насколько ответственным является пост председателя правительства республики. Благодарен Егору Афанасьевичу за оказанное доверие работать в его команде», – подчеркнул Евгений Чекин.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Ил Тумэн 


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