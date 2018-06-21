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Пятница| 06 Июля, 10:41 |
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В Якутии создается авиационный холдинг
«Создание холдинга позволит повысить конкурентоспособность авиатранспортного комплекса республики, улучшит экономику предприятий отрасли», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Жители же надеются на повышение доступности пассажирских перевозок. Ведь основной задачей холдинга останется обеспечение воздушными перевозками жителей районов. При этом должен быть решен вопрос по снижению стоимости авиаперевозок в северные улусы за счет оптимизации провозных емкостей парка воздушных судов регионального значения и сокращения издержек.
Юридически слияние произойдет в декабре. «Но в этом вопросе торопиться не стоит, - считает президент республики Егор Борисов. - Думаю, в течение 2017 года слияние будет завершено».
Акции «Полярных авиалиний» внесены в уставный капитал «Якутии». Но в структуре управления юридические лица сохраняют самостоятельность в осуществлении их деятельности, сертификаты эксплуатантов и действующие лицензии.
«Объединение станет новым этапом развития транспортного комплекса региона, — отметила генеральный директор АК «Якутия» Ольга Федорова. — Слияние происходит в соответствии с тенденциями на российском рынке авиаперевозок». В перспективе возрастет инвестиционная привлекательность авиационных активов, появится возможность пополнения парка воздушных судов с помощью внебюджетных средств.
По пути укрупнения бизнеса идут такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «Red Wings» и «Нордавиа». Группа S7 работает в холдинге с 2005 года, в нее входят 10 компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала.
Юрий РОГОВ.
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