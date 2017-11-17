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Среда| 22 Ноября, 18:06 |
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2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
По словам Егора Борисова, 43% жителей республики наиболее острой проблемой считают именно вопросы занятости и безработицу, при этом данный вопрос волнует больше сельских жителей, сообьщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
«Настало время поставить во главу угла решение задач в области труда и занятости населения. Поэтому сегодня сообщаю о своём решении объявить 2018 год Годом содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия)», – сказал глава республики и поручил правительству Якутии до конца года разработать и утвердить План мероприятий по проведению Года содействия занятости.
«В рамках тематического года мы положим начало основательной системной работе в этом направлении, что, уверен, положительно отразится на многих сторонах жизни якутян и, конечно, на нашей экономике», – выразил уверенность глава республики.
Фото Марии Васильевой, ЯСИА.
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