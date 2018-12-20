|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 23 Января, 16:17 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии создадут уникальное общественное пространство
Конкурс инициирован Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)». Оператор и консультант проекта - Агентство стратегического развития «Центр» (г.Москва), представляющее собой независимую платформу, обеспечивающую объективность проведения конкурса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Главная задача, которую ставили перед собой организаторы конкурса, - создание инновационного пространства, отражающего новые видения в области проектирования общественных пространств в условиях Севера.
Отметим, что конкурс стартовал 20 ноября прошлого года в рамках XXVI Международного фестиваля «Зодчество-2018» в г.Москве. В нем приняли участие 87 российских и международных компаний. По итогам голосования в финал вошли 5 участников: консорциумы «KUYAAR», «ATRIUM/ВОСТОК+», «ICUBE/Smart Heart», архитектурное бюро Тимура Башкаева и «Wowhaus».
В состав жюри входят ведущие эксперты Якутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Жюри возглавляет глава республики Айсен Николаев. Финалисты представят спроектированную архитектурную концепцию, генеральный план территории и пояснительную записку проекта. По условиям конкурса проект должен быть многофункциональным, инновационным, экономически эффективным, круглогодичным и соответствовать стратегическим документам развития Якутии. В проект Парка будущих поколений включены спортивная, детская, событийная, рекреационная зона, молодежный центр, центральный основной объект и коммерческие объекты для обслуживания посетителей.
«В конкурсе участвуют профессионалы высочайшего уровня. Отрадно, что финалисты работают совместно с нашими якутскими архитекторами, что является хорошим посылом для их профессионального развития. По итогам финала мы выявим лучший дизайн проект и узнаем имя победителя, с которым будет заключен контракт на дальнейшую реализацию проекта», - комментирует Ирина Алексеева, главный архитектор Республики Саха (Якутия).
Новое общественное пространство размером в два гектара планируется создать на территории 79 квартала города Якутска, рядом со студенческим городком.
- В Якутии создадут уникальное общественное пространство
- Якутия готова вывозить на бриллианты и продукты на российский и международный рынки
- В Якутию прибыла группа поддержки итальянского марафонца Паоло Вентурини
- В дальневосточном вузе открыт экономический факультет
- В Якутии резерват "Большое Токо" должен стать заповедником до конца года
- АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве
- Китайская компания возьмется за строительство обогатительной фабрики в Южной Якутии
- Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом
- На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров
- В Якутске встретили огонь зимних игр "Дети Азии"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.