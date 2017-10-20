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Правительство Якутии увеличило прогноз сальдированного финансового результата отраслей экономики
Об этом на заседании республиканского правительства 23 октября заявил и.о. первого вице-премьера – министра экономики республики Михаил Осипов. «Изменения связаны с прогнозом объёмов нефтедобычи ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» – дочернего предприятия НК «Роснефть», – пояснил он.
По словам Осипова, предприятие увеличивает добычу нефти. «Начиная со следующего года «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» планирует существенное увеличение нефти. В 2018 г. рост добычи нефти прогнозируется на 1 млн. 399 тыс. тонн, в 2019 г. – на 1 млн. 852 тыс. тонн, в 2020 г. – на 2 млн. 540 тыс. тонн», – добавил докладчик.
Соответственно вносятся изменения в прибыль рентабельных предприятий в сторону увеличения в 2018 году по базе прибыли по первому варианту на 16 млрд. 948 млн. рублей. Таким образом, вместо ранее утверждённых 158,7 млрд. рублей прогноз составит 174,9 млрд. рублей. По данным Михаила Осипова, в 2019 г. рост составит 12 млрд. 870 млн. рублей, в 2020 г. – 11 млрд. 640 млн. рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Соответственно, вырастут поступления по налогу на прибыль предприятий.
Напомним, ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведёт разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения Якутии, которое входит в тройку самых крупных активов НК «Роснефть» в Восточносибирском нефтяном кластере. В запущенном в эксплуатацию в 2013 году Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении транспортировка нефти осуществляется по собственному нефтепроводу протяжённостью 169 км. Затем нефть поступает в трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Согласно прогнозу социально-экономического развития Якутии на 2018-2020 гг., основной удельный вес по налогу на прибыль – 95,8% – также будут занимать предприятия по добыче полезных ископаемых. Так удельный вес добычи алмазов составит 55,3%, прибыль прогнозируется на уровне 2017 г. Удельный вес добычи золота прогнозируется на уровне12,3% с ростом к 2017 году в два раза за счёт роста мировых цен на золото и реализации проекта по освоению месторождения Гросс. Реализация Эльгинского проекта и проектов группы компании «Колмар» обеспечит показатели добычи угля (удельный вес – 13,8%) с ростом к 2017 году в два раза.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Правительство Якутии увеличило прогноз сальдированного финансового результата отраслей экономики
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