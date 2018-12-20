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В Якутске встретили огонь зимних игр "Дети Азии"
Факел, который отправится в Южно-Сахалинск, зажег Глава Якутии Айсен Николаев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
В торжественной церемонии зажжения огня, прошедшей на площади Орджоникидзе, также приняли участие Председатель Правительства республики Владимир Солодов, министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев, глава Якутска Сардана Авксентьева, президент международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко, заместитель министра спорта, туризма, и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, посол I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» Анна Богалий.
Айсен Николаев выразил уверенность в том, что зажжение огня игр в Южно-Сахалинске станет началом новой зимней эры игр «Дети Азии». «Якутяне гордятся, что в далеком 1996 году наша республика стала Родиной I летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Прошло 22 года, и мы стали свидетелями исторического события – эстафеты уже зимних спортивных игр. Я благодарен Сахалинской области и её жителям за этот почин. От дружбы в спорте к миру на Земле!», - сказал он.
Эстафета огня во главе с членом Сборной команды Якутии в I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» Константином Есауловым прошла по центральным улицам столицы республики.
В Южно-Сахалинске огонь встретят 31 декабря. Оттуда он начнет свое путешествие по районам Сахалинской области и будет зажжен 9 февраля на церемонии открытия игр.
Напомним, I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек. Участие примут официальные сборные стран-членов ОСА, прошедшие предварительные и отборочные турниры. Игры «Дети Азии» позиционируются как подготовительный этап к зимним Юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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