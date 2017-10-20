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В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"
Как рассказал технический директор проекта ГРОСС Сергей Радионов, флагманский российский рудник Nordgold Гросс планируется ввести в эксплуатацию в середине 2018 года.
«Он станет крупнейшим рудником компании Nordgold в России. Работы на площадке ведутся в строгом соответствии с графиком. Для ведения строительства рудника поступают сотни вагонов и контейнеров с материалами, конструкциями, оборудованием. В текущем году на рудник будет поставлено всё основное технологическое оборудование для проекта. Кроме того, уже в работе на «Гроссе» новое горнотранспортное оборудование – автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, подъемники, грузоподъемный кран, автовышки и прочее. Поставки осуществляют лучшие мировые производители», – пояснил Сергей Радионов.
В настоящий момент на золотоизвлекательной фабрике - приоритетном объекте строящегося рудника «Гросс» – завершены земляные работы по разработке грунта в котлованах будущего главного корпуса фабрики и её административно-бытового комплекса. Строители приступили к выполнению работ по армированию и бетонированию фундаментов приборно-аналитической лаборатории и реагентного отделения. С конца августа на рудник начали поставлять металлоконструкции главного корпуса фабрики. Продолжаются работы по возведению угольной ТЭЦ на 16 МВт. Введение в эксплуатацию ТЭЦ позволит обеспечить электричеством всех потребители строящегося рудника.
Компания также продолжает промышленную эксплуатацию месторождения Гросс, которая началась в IV квартале 2015 года. Ожидается, что после выхода на проектную мощность на «Гроссе» будут добывать около 12 млн тонн руды и производить порядка 7 тонн золота в год в течение 17 лет.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Якутии на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, удельный вес добычи золота в 2018 году в республике прогнозируется на уровне12,3% с ростом к 2017 году в два раза за счёт роста мировых цен на золото и реализации проекта по освоению месторождения «Гросс».
Напомним, в ходе Восточного экономического форума был запущен горно-обогатительному комбинат на золоторудном месторождении «Дражное» в Якутии.
В суровых климатических условиях на Полюсе холода России в Якутии удалось в рекордные сроки - за 2 года построить высокотехнологическое горно-добывающее предприятие. Проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. тонн руды в год. Новую работу получат 450 человек. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки - 978 млн рублей. После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей.
Новое предприятие запускается с оказанием со стороны государства инфраструктурной поддержки, которую могут получить по решению Правительства России инвесторы на Дальнем Востоке. Решение о предоставлении субсидии было одобрено в августе прошлого года.
По словам главы Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «интерес к такому механизму, как инфраструктурная поддержка проектов со стороны государства, значителен». Минвостокразвития России разрабатывает законопроект, который позволит расширить перечень крупных инвестиционных проектов, получающих льготы на создание внешней инфраструктуры.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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