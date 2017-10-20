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В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику заложили на руднике "Гросс"

Золотодобывающее предприятие "Нерюнгри-Металлик", входящее в состав международной компании Nordgold, продолжает строительство стратегических промышленных объектов нового рудника "Гросс", к которому оно приступило в прошлом году.

Как рассказал технический директор проекта ГРОСС Сергей Радионов, флагманский российский рудник Nordgold Гросс планируется ввести в эксплуатацию в середине 2018 года.

«Он станет крупнейшим рудником компании Nordgold в России. Работы на площадке ведутся в строгом соответствии с графиком. Для ведения строительства рудника поступают сотни вагонов и контейнеров с материалами, конструкциями, оборудованием. В текущем году на рудник будет поставлено всё основное технологическое оборудование для проекта. Кроме того, уже в работе на «Гроссе» новое горнотранспортное оборудование – автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, подъемники, грузоподъемный кран, автовышки и прочее. Поставки осуществляют лучшие мировые производители», – пояснил Сергей Радионов.

В настоящий момент на золотоизвлекательной фабрике - приоритетном объекте строящегося рудника «Гросс» – завершены земляные работы по разработке грунта в котлованах будущего главного корпуса фабрики и её административно-бытового комплекса. Строители приступили к выполнению работ по армированию и бетонированию фундаментов приборно-аналитической лаборатории и реагентного отделения. С конца августа на рудник начали поставлять металлоконструкции главного корпуса фабрики. Продолжаются работы по возведению угольной ТЭЦ на 16 МВт. Введение в эксплуатацию ТЭЦ позволит обеспечить электричеством всех потребители строящегося рудника.

Компания также продолжает промышленную эксплуатацию месторождения Гросс, которая началась в IV квартале 2015 года. Ожидается, что после выхода на проектную мощность на «Гроссе» будут добывать около 12 млн тонн руды и производить порядка 7 тонн золота в год в течение 17 лет.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Якутии на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, удельный вес добычи золота в 2018 году в республике прогнозируется на уровне12,3% с ростом к 2017 году в два раза за счёт роста мировых цен на золото и реализации проекта по освоению месторождения «Гросс».

Напомним, в ходе Восточного экономического форума был запущен горно-обогатительному комбинат на золоторудном месторождении «Дражное» в Якутии.

В суровых климатических условиях на Полюсе холода России в Якутии удалось в рекордные сроки - за 2 года построить высокотехнологическое горно-добывающее предприятие. Проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. тонн руды в год. Новую работу получат 450 человек. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки - 978 млн рублей. После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей.

Новое предприятие запускается с оказанием со стороны государства инфраструктурной поддержки, которую могут получить по решению Правительства России инвесторы на Дальнем Востоке. Решение о предоставлении субсидии было одобрено в августе прошлого года.

По словам главы Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «интерес к такому механизму, как инфраструктурная поддержка проектов со стороны государства, значителен». Минвостокразвития России разрабатывает законопроект, который позволит расширить перечень крупных инвестиционных проектов, получающих льготы на создание внешней инфраструктуры.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: nordgold  Гросс  Нерюнгри-Металлик 


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