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В Якутии состоится Национальный лесной форум
Заместитель председателя Правительства Якутии Денис Белозеров 24 января провел совещание по вопросу проведения в 2019 году в г. Якутске Национального лесного форума. Вице-премьер во вступительном слове отметил, что форума пройдёт в Якутске 2-3 июня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
На совещании с информацией об итогах заседания организационного комитета Национального лесного форума, состоявшегося 14 января в Москве, выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев. Он сообщил, что заседание провел председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. На оргкомитете были обсуждены вопросы проведения Национального лесного форума в текущем году в ряде регионов РФ, в том числе в Якутии, и определены темы, которые планируется рассмотреть в рамках предстоящего мероприятия.
Об организационных мероприятиях по проведению в г. Якутске Национального лесного форума на совещании выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамин Афанасьев. По его информации, подготовлены проекты распоряжения Главы республики о проведении форума в столице республики и о составе рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия.
Заслушав, представленную информацию, участники совещания обсудили вопросы, которые необходимо рассмотреть в рамках форума.
По итогам совещания, Денис Белозеров поручил ответственным руководителям создать оргкомитет, разработать план мероприятий по подготовке к форуму, определиться со сметой и количеством участников, а также начать подготовку материалов к форуму.
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