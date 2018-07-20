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Якутия продолжает поиск инвесторов для строительства моста через р. Лена

Егор Борисов провел переговоры с компанией CRCC – возможным инвестором строительства моста через Лену, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на сайт egorborisov.ru.

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику правительственная группа Республики Саха (Якутия) во главе с Егором БОРИСОВЫМ побывала в офисе государственной компании «China Railway Construction Corporation Ltd.» (CRCC) и провела переговоры с руководством этого строительного предприятия, одного из крупнейших в Китае.
 

Компания CRCC специализируется главным образом на строительстве железнодорожных линий, тоннелей, мостов, а также скоростных шоссе, аэропортов, электростанций. По словам заместителя директора CRCC Ванга Юнгджанга, корпорация реализует различные проекты в 95 странах мира, в том числе в России, где имеет свое представительство. Только в прошлом году «China Railway Construction Corporation Ltd.» заключила контрактов на общую сумму почти в триллион юаней.
 

В 2013 году CRCC в составе консорциума уже участвовала в открытом конкурсе на строительство моста через Лену. Напомним, тогда, несмотря на выявление победителя, Правительство РФ приняло решение о переносе реализации проекта на более поздние сроки.
 

Однако сегодня проект вновь оживает и довольно уверенно продвигается. Идея руководства Республики Саха (Якутия) о привлечении иностранных инвестиций для ускорения строительства моста встретила понимание и поддержку федеральных органов власти, а с другой стороны вызвала большой интерес китайских партнеров. Как результат, 24 июня 2016 года по итогам третьего заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии возведение мостового перехода через Лену включено в перечень 66 приоритетных проектов для совместной реализации. Соответствующий протокол подписали первый вице-премьер Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ и заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гаоли.
 

Как отметили представители Китайской железнодорожной строительной корпорации (именно так переводится на русский язык название CRCC), они продолжают внимательно следить за ситуацией и рассчитывают поучаствовать в проектировании и строительстве ленского моста, не только капиталоемкого, но и довольно сложного с технической точки зрения.
 

Егор Борисов подтвердил, что данный проект обещает стать уникальным, поскольку опыта строительства такого огромного мостового перехода в условиях вечной мерзлоты нет нигде в мире. В этом смысле, считает глава Якутии, компания, способная решить стоящую задачу, существенно укрепит свой имидж.
Заместитель руководителя департамента международного сотрудничества СRCC Ли Гуоджун сообщил, что корпорация уже имеет опыт строительства в суровом климате и труднопроходимых местностях. Он привел в пример работу своего предприятия на строительстве Цинхай-Тибетской железной дороги – самой высокогорной на планете.
 

Ил Дархан подробно рассказал китайским коллегам об особенностях республики, инфраструктурных ограничениях и важности создания логистического центра в районе города Якутска. Также Борисов объяснил суть изменившихся условий участия в проекте. Он подчеркнул, что проектирование и строительство моста должны осуществляться за счет собственных или заемных средств потенциального инвестора. После ввода проекта в эксплуатацию, примерно, в течение десяти лет будет производиться возврат средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России (2020-2030 гг)».
В ходе встречи были обсуждены различные аспекты предстоящего сотрудничества, вопросы организации технических и финансовых консультаций.
Глава республики проинформировал коллег о том, что на сегодняшний день уже выразили готовность поучаствовать в проекте две китайские компании. Речь идет о госкорпорации «Sinjhydro» и дочернем предприятии CRCC – 18-м бюро Китайской железнодорожной строительной корпорации, которое ведет самостоятельную деятельность.
 

Егор Борисов заявил, что руководству республики предпочтительнее обеспечить максимальную конкуренцию при подготовке проекта и привлечь как можно больше инвесторов. При этом глава считает необходимым завершить формирование финансовой модели его реализации до конца 2016 года.
«Правительство Якутии будет работать с вами в постоянном контакте. В дальнейшем мы готовы организовать совместную встречу с Минтрансом России, выступающим в качестве главного заказчика стройки», - резюмировал глава республики.
 

В свою очередь менеджеры «China Railway Construction Corporation Ltd.» пообещали подготовить подробный план работы по проекту к началу Российско-Китайского ЭКСПО-2016, которое пройдет в Екатеринбурге в середине июля.
 

В переговорах принимали участие первый заместитель председателя Правительства РС(Я) Алексей СТРУЧКОВ, генеральный директор «Республиканской инвестиционной компании» Петр АЛЕКСЕЕВ, представитель Якутии при Торговом представительстве РФ в Пекине Александр ЯДРЕЕВ.
Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: река лена  Егор Борисов  мост  Якутия 


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