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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня
"Цветы Сахалина" оценили японские мастера
III Международный фестиваль флористики и икебаны “Цветы Сахалина” удивлял красотой, ароматом и сочностью красок жителей Южно-Сахалинска с 14 по 16 августа. В его рамках прошел конкурс профессиональной флористики, в ходе которого участники продемонстрировали работы, подготовленные специально для конкурса, и композиции, выполненные экспромтом, на глазах посетителей. Результаты оценивали мастера различных школ Японии, а также флористы из Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. Помимо конкурсов в программе фестиваля “Цветы Сахалина” проходили мастер-классы, на которых каждый вдохновленный профессионалами посетитель смог попробовать себя в роли флориста.
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