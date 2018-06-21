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На амфибии – по акватории
Участники экспедиций "Шинтоп Трофи" не верят в "плохие приметы", поэтому переход с материка до острова Русского состоялся 13 августа, в 13 часов. Амфибия своим ходом съехала в воду, и, запустив подвесной двигатель, взяла курс на остров Русский. К немалому удивлению собравшейся публики и многочисленных представителей прессы, она уверенно преодолевала невиданное ранее для внедорожника Toyota Hilux морское волнение. Скорость амфибии "на плаву", замеренная по GPS, составила около 10 км/час.
В районе паромной остановки острова Русского плавучий внедорожник, вызывая неподдельное удивление капитанов встречных маломерных судов и жителей острова, своим ходом вышел на пирс, и после небольшой пресс-конференции "плавсредство" буквально в течение 15 минут было перевооружено экипажем обратно в "автотранспортное средство".
Таким образом, амфибия стала первым серийным автомобилем, добравшимся до острова Русского с материка самостоятельно, без помощи парома – до окончания строительства моста на остров Русский!
Цели, поставленные акцией "Шинтоп Трофи – 2009 – "ЗЕМНО-ВОДНЫЕ", выполнены полностью. Идея подобного вида передвижения показала свою жизнестойкость и привлекла внимание потенциальных участников будущей Экспедиции – "От Тихого до Ледовитого" – "Шинтоп Трофи – 2010".
Участники экспедиции планируют пройти около 4 000 км до реки Колымы в режиме "транспортного средства" и еще более 1000 км – по реке Колыме – в режиме "плавсредства".
Примамедиа.
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