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Кредит на все случаи жизни

С 1 июня условия самых массовых потребительских кредитов Сберегательного банка России стали лояльнее. На общем фоне кризисных ужесточений и сокращений кредитных программ как для граждан, так и для рынка это хороший знак. Этот шаг экономически обоснован и адекватно отвечает меняющимся настроениям клиентов.

В Дальневосточном банке Сбербанка России в последние месяцы отмечают существенный рост спроса на эти продукты – порядка 20%. А это прямо свидетельствует о том, что население адаптировалось к сложившимся экономическим реалиям. Многие граждане, соизмерив свои желания и возможности, смогли выстроить собственные финансовые стратегии. Жизнь не остановить – нужно ремонтировать квартиру, учить детей, да и не стоит отказывать себе в покупке давно необходимой дорогостоящей вещи. "Банк эти настроения отчетливо почувствовал, – говорит начальник управления кредитования частных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России Надежда АРХИПОВА, – к тому же они прямо совпадают со стратегическими устремлениями банка – максимально удовлетворять потребности клиентов. В этом обоюдная выгода".

В принципе Дальневосточный Сбербанк во время кризиса не свернул ни одну кредитную программу, разве что, как, собственно, и подавляющее большинство финансовых учреждений, временно сократил сроки их предоставления и снизил максимальную сумму выдачи. Но самые "уязвимые" в кризис продукты – кредиты на строительство жилья, его покупку на вторичном рынке и в новострое, к примеру, продолжали и продолжают выдаваться. Сократился спрос на них – это уже другой вопрос. Зато, как говорит Надежда Иосифовна, вновь возросла популярность потребительских кредитов, особенно "Доверительного" и "На неотложные нужды".

– Из этого банк и исходил. Мы вернулись на предкризисный уровень по срокам предоставления потребительских кредитов, – говорит Надежда Архипова, – несколько увеличили максимальные суммы. Раньше этот "потолок" был выше и опирался исключительно на платежеспособность заемщика. Мы рассуждаем так – если сумма большая, то это уже не неотложные нужды, а другая более крупная потребность. Для ее удовлетворения мы можем предложить какой-либо другой целевой кредит. Не исключено, что он будет выгоднее для клиента.

Именно "Доверительный" и "Пенсионный" кредиты, а также кредит "На неотложные нужды" в последние месяцы становятся хитами продаж в банке. Они доступны очень широкому кругу лиц. В этом году банком, к примеру, только "Пенсионных" кредитов предоставлено на 22 млн рублей. Как правило, это небольшие суммы, но, как говорят в банке, пенсионеры – самые дисциплинированные заемщики, для которых оплата долга – дело чести. Каждый третий выдаваемый кредит "Доверительный". Как правило, им пользуются клиенты, имеющие в Дальневосточном банке Сбербанка России положительную кредитную историю. Подобные заявления на этот кредит рассматриваются быстрее, и требуемый пакет документов меньше. К тому же, если раньше на "Доверительный" могли рассчитывать только клиенты, на протяжении четырех лет имеющие положительную кредитную историю, то сейчас этим правом могут воспользоваться все участники зарплатных проектов. А это практически каждый третий клиент Дальневосточного Сбербанка!

Кстати эти кредиты требуют не только оформления минимума документов, предварительную заявку можно подать, не выходя из дома, на сайте банка www.fesb.ru, что очень удобно.

Все более популярными, по словам Надежды Архиповой, становятся кредиты для владельцев личных подсобных хозяйств. Они появились в банке в 2006 году, а сегодня в условиях экономического кризиса оказались как нельзя кстати для сельских жителей.

– У нас есть заемщики, которые брали такой кредит уже не раз. А в этом году в ряде регионов выдачи подобных кредитов увеличились в 2 раза, – рассказывает Надежда Иосифовна. – Безработица растет на селе более опережающими темпами, чем в городах, но там у человека есть как минимум огород, с которого можно кормиться – держать хозяйство. Излишки можно продавать. Платежеспособность такого заемщика рассчитывается не по справкам о доходах от хозяйственной деятельности. К примеру, если человек выращивает и реализует картофель, то мы ориентируемся на данные статистического управления об урожайности картофеля и ценах на него. Соответственно мы можем посчитать, какой у человека будет доход от продаж. Понятно, что в начале сезона он не может сразу гасить кредит, но мы можем предоставить ему отсрочку. При этом проценты по кредитам личным подсобным хозяйствам субсидируются государством в размере 95% от ставки рефинансирования. Главное, чтобы человек мог предоставить документы о целевом назначении кредита.

В портфеле банка есть и такой перспективный продукт, как кредит на образование. Как говорит Надежда Архипова, пока таких займов у банка немного – родители, заботящиеся о будущем своего ребенка, как правило, стараются заранее накопить деньги на образование, но уже сама возможность получить кредит на эти цели для молодых людей является хорошей страховкой. Условия его предоставления уникальны для рынка и не меняются. По-прежнему в Сбербанке можно взять заем на очную или заочную форму обучения в вузе или техникуме, колледже... Причем начать погашать кредит можно после обучения, когда бывший студент устроится на работу и начнет сам зарабатывать. Такие условия могут быть привлекательными для многих заемщиков.

Летом, как отмечают в Дальневосточном банке Сбербанка России, традиционно популярны автокредиты. Сбербанк России выдает кредиты на приобретение машин, прицепов, новых яхт и катеров. За последние годы банк выстроил обширную сеть партнерских отношений с автодилерами и сохранил их, несмотря на существенное падение этого рынка. В последнее время вырос спрос на отечественные авто по льготному автокредитованию. Таких Дальневосточный Сбербанк выдал уже более двадцати пяти по всем регионам своего присутствия.

Особая тема – жилищные кредиты. По словам Надежды Архиповой, банк продолжает активно взаимодействовать со строительными компаниями, риелторами. По данным застройщиков, в предыдущие годы порядка 25-30% их продаж произошло за счет ипотечных кредитов. Сегодня этот расклад меняется, но не потому, что банк сворачивает свои программы. Жилищные кредиты пока не вернулись к тому уровню спроса, какой сформировался в начале прошлого года. Хотя и конкурентные ставки сохранились (они сегодня на уровне 2007 года), и спектр объектов недвижимости, на приобретение которых можно взять кредит, остался широким. Необходимо только, чтобы эта недвижимость была зарегистрирована в органах юстиции. Это может быть в том числе и частный дом, и квартира, и участие в долевом строительстве. Кредит в Сбербанке России может быть выдан независимо от того, как вы будете строить – наймете ли подрядную организацию, соседа или будете делать все самостоятельно. Можно также получить кредит и на ремонт объекта недвижимости. "Надо сказать, что вновь в большом почете дачи и личные подсобные хозяйства, поскольку способны выручить хозяев в сегодняшних условиях, – говорит начальник управления кредитования частных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России Надежда Архипова. – Условия Сбербанка России позволяют купить как загородную недвижимость, так и землю по ставкам ипотечного кредита".

Потребительское кредитование – это не просто удовлетворение нужд клиентов, но и вклад в развитие региона, считают в Дальневосточном банке Сбербанка России. "Это очень полезная вещь, – говорит Надежда Иосифовна, – ведь деньги идут в экономику: люди больше покупают товаров, пользуются услугами. Это активизирует региональный потребительский рынок, дает возможность развиваться коммерсантам, малому бизнесу и т.д. Да и просто люди, осуществляющие свои желания, удовлетворенные, – это позитивный настрой в обществе. Нам всем сегодня это так необходимо".

В планах банка, и "ДК" уже писал об этом, поставить розничное кредитование на еще более интенсивный поток, организовать так называемый кредитный конвейер. В банке идет техническое и программное перевооружение, в результате которого заработают экспресс-методы оценки благонадежности заемщиков. При остающихся консервативными подходах к кредитованию, которыми Сбербанк всегда отличался, оно получит новые прогрессивные формы.

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