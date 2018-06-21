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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Бетонный поток

Строительство моста через бухту Золотой Рог вступило в новую стадию – началось бетонирование ростверка одного из двух пилонов, на которых будет висеть вантовая конструкция. Ростверк – это фундамент пилона, который будет держать тысячетонный пролет моста. Событие произошло практически через год после того, как стало известно, что генеральным подрядчиком на строительстве одного из самых значительных для Владивостока объектов стала Тихоокеанская мостостроительная компания.

Первым к ответственной стадии бетонирования подготовили основание пилона на южном берегу бухты, на полуострове Голдобина. Здесь работают подрядчики Тихоокеанской мостостроительной компании – ОАО "Дальмостострой". Но поскольку это трудоемкое и очень ответственное мероприятие, в нем принимали участие и генподрядчики, и многочисленные субподрядчики, и представители институтов, которые разработали специальный регламент бетонных работ. Ведь такие объемы самоуплотняющегося бетона, по словам специалистов, единовременно в истории современного российского мостостроения еще не укладывали.

Этим работам предшествовал многомесячный и трудоемкий процесс устройства буронабивных свай в котлованах будущих ростверков (некоторые из них пришлось заглубить на 20-30 метров). Затем был изготовлен сложный каркас из арматуры, на его вязку ушло более месяца и почти 1 000 тонн металла.

Параллельно на строительных площадках на обоих берегах Золотого Рога шел монтаж трех бетонных заводов. Два из них, мощностью 30 и 60 кубометров в час, теперь действуют на м. Голдобина, еще один, наиболее мощный итальянский завод производительностью 120 кубометров бетона в час смонтирован на северном берегу, непосредственно на строительной площадке второго пилона – по проекту это 8-я опора моста. Всего же к ответственному этапу бетонирования первого ростверка на линейку готовности поставлено пять бетонных заводов – еще два расположены непосредственно на производственной базе ТМК во Владивостоке.

Как рассказал заместитель генерального директора ТМК Александр ГОФМАН, значительные бетонные мощности сконцентрированы в непосредственной близости к объекту, потому что в постоянном режиме мостостроителям предстоит уложить на каждом из ростверков порядка 10 400 кубометров самоуплотняющегося бетона. Для его производства в Санкт-Петербурге были закуплены специальные добавки и присадки. По технологии бетонирование ростверка необходимо выполнить всего за несколько суток. Затем его укроют специальным материалом, и, находясь в условиях термоса, он будет набирать прочность в течение двух месяцев. О том, какие процессы происходят в теле ростверка, мостостроителям "сообщат" специальные датчики, оставленные в бетоне.

Перед началом работ провели даже нечто вроде репетиции, посмотрели, как ведет себя полученный по санкт-петербургским рецептам материал на объемах поменьше. И только получив хороший результат, назначили стартовую дату. В эти горячие дни на стройплощадках работали около сорока автомиксеров, круглосуточно подвозивших бетон к ростверку. Здесь же расположились передвижные лаборатории, которые определяли качество каждой партии отправляемого в фундамент материала. Как это делается, журналистам показали, когда к конструкции, укрытой специальным пологом, подошел очередной миксер. Проверка показала – качество бетона отличное. Ход работы непрерывно контролировали технические службы заказчика и уполномоченные органы.

После того как ростверк 9-й опоры наберет необходимую прочность, южный пилон моста начнет расти в высоту. Ростверк северного пилона планируют подготовить к бетонированию к концу июля. Пока здесь идет вязка металлической арматуры. По словам прораба Юрия ШВЕЦ, мостостроители перерабатывают до 30 тонн металла в сутки. А в целом в конструкцию каркаса ростверка будет увязано порядка 1000 тонн арматуры.

На северном берегу бухты стройка все ощутимее внедряется в городскую среду ярко-оранжевыми металлическими доминантами. Это временные опоры, на которых будут смонтированы анкерные пролеты. Специалисты называют их СВСиУ – специальные вспомогательные сооружения и устройства. Эти конструкции демонстрируют горожанам вектор направления будущего моста и порождают один из наиболее задаваемых вопросов – почему выбран такой яркий цвет?

– Причины особенной нет, – отвечает на него заместитель генерального директора ТМК Виктор СКЛЯРОВ. – Просто хотелось, чтобы и в процессе строительства объект выглядел красиво. И, на наш взгляд, получилось. Только представьте, если бы мы обошлись без окраски, исходя из того, что они установлены на время... Ржавые конструкции над центром города – это неправильно.

Кстати, конструкции для временных опор делают из новокузнецкого металла на двух приморских предприятиях – Спасском механическом заводе и Находкинском судоремонтном. И это лишь один из примеров синергетического эффекта стройки для экономики региона. Другой пример – целые горы мешков с цементом, помеченные фирменным знаком другого приморского предприятия – Спасскцемента. С учетом требований мостостроителей здесь освоили выпуск специальных марок этого материала, и теперь он используется при сооружении опор. Таким образом, число причастных к сооружению моста через бухту Золотой Рог специалистов значительно расширяется.

Конечно, главное на этой стройке еще впереди. Но многое уже состоялось и сделано. Подвести итоги первого года работы компании на объекте "ДК" попросил первого заместителя генерального директора ЗАО "ТМК" Владимира МЕЩЕРЯКОВА. Владимир Васильевич не без удовольствия показал перемены на строительной площадке:

– Мы закончили многомесячную тяжелую и изнурительную работу по устройству свайного фундамента на пилонах №8 и №9. И самое главное, так сказать, "вышли из земли". Кроме того, обустроили территорию промплощадки. Трудно поверить, что еще год назад там, где сейчас подготовленные к монтажу конструкции металлических СВСиУ, было море. Но это действительно так, мы отвоевали у бухты значительный участок, т. е. отсыпали скальным грунтом и забетонировали территорию, – подчеркнул он. – Огромная черновая работа завершена, и, несмотря на то, что здесь идет большая стройка и работает бетонный завод, на промплощадке порядок. Генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ уделяет культуре производства особое внимание. В таких условиях, где все продуманно и рационально, проще решать серьезные задачи.

Здесь же, на стройплощадке, Владимир Мещеряков показал набирающую высоту постоянную опору № 7 – она пока несколько потерялась за яркими временными опорами. Но уже поднялась на 20-метровую высоту.

– В отличие от временных опор, она растет не так быстро, что обусловлено техническим регламентом. Мы должны дать время бетону, чтобы он набрал прочность, – поясняет первый заместитель генерального директора. – За вахту, а это 2 недели, делаем по одной, максимум две захватки по три метра высотой.

Подводя итоги года, необходимо вспомнить тоннель и транспортную развязку в районе фуникулера, построенные в рекордные сроки. Кстати, недавно, на улице Суханова был положен еще один слой асфальта, чтобы облегчить непростую жизнь владивостокских автомобилистов. Сейчас ТМК готовится к строительству транспортного проезда в районе Голубиной Пади – здесь появились возведенные совсем недавно подпорные стенки. Начинается также сооружение пятой и четвертой опор, работы на которых задержались из-за наболевшей проблемы со сносом попавших в зону застройки зданий. Недавно одно из них было, к радости строителей, демонтировано. Но, по словам Владимира Мещерякова, в окончательно проблема не решена, и полным фронтом строители развернуться пока так и не могут, как на полуострове Голдобина, так и в центре города.

И все же в целом за год ТМК с подрядчиками сделали большую работу. В цифрах это сотни тысяч кубометров переработанного грунта, десятки тысяч тонн уложенного бетона, тысячи тонн смонтированных металлоконструкций. Только за 5 месяцев 2009 года на строительстве моста освоено 1 млрд 687 млн рублей. Есть и еще один результат, который не измерить цифрами, – владивостокцы поверили, что в 2012 год они войдут с новым и уникальным мостом через бухту Золотой Рог.

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