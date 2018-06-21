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Среда| 11 Июля, 09:59 |
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Светлогорье: история с душком
В первые годы своей деятельности предприятие находилось в составе Приморского ГОКа, но в наступившие вскоре перестроечные времена выделилось в независимое акционерное общество. Еще тогда некоторые эксперты говорили, что сделано это было зря, и, как показало время, оказались правы. В начале 2004 г. она признается банкротом, и с тех пор ситуация на самом предприятии и в Светлогорье только ухудшается.
Нельзя сказать, что к состоянию дел в Лермонтовской ГРК ответственные лица были безучастны, ведь компания все-таки градообразующая. Поэтому, как только ее экономика зашаталась, каждые три месяца специальная комиссия экономического совета, созданная при губернаторе Приморского края, оценивала ее положение.
Последнее заседание по делам ОАО "Лермонтовская ГРК" состоялось в конце 2003 г. Кстати, тогда на рассмотрение комиссии поступил план оздоровления Лермонтовки от материнской в прошлом компании – ОАО "Приморский ГОК", – которая была заинтересована в ее работе и как акционер, и как участник рынка вольфрама. Но план был отклонен экспертным советом. Как показали последующие годы, это была ошибка, ставшая для Лермонтовской ГРК и ее работников роковой. До сих пор председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК" Иван ШЕПЕТА уверен: прими тогда комиссия их предложение – и ничего подобного, что случилось с компанией, не было бы и в помине.
Многие чиновники и известные лица впоследствии ломали копья, убеждая в правильности того решения. Но сегодня понятно без всяких комментариев, что Лермонтовская ГРК стала разменной монетой в игре лиц, которых сегодня открыто называют в СМИ. Шел банальный передел собственности. Вот только эффективного собственника, который бы перекупил предприятие, конечно, за гораздо большие деньги, чем стоимость имущества компании, ушедшего в 2006 г. с молотка, участникам этой игры заполучить так и не удалось ни сразу после конкурсных торгов, ни тем более теперь.
Профессиональный арбитражный управляющий, в свое время завершавший конкурсное производство на Ярославской ГРК в Приморье, Юрий СИВАЧЕНКО так оценивал ситуацию сразу после конкурсных торгов ЛГРК, когда еще не было уверенности, что они будут признаны состоявшимися:
– Было бы полезно освободить предприятие от долгов. Раз уж оно прошло конкурсное производство, то должно заработать с чистого листа, это выгодно и государству. Но, с моей точки зрения, компания "Пилот", которая была выбрана конкурсным управляющим для проведения торгов, оказалась не профессиональна и, судя по тому, как принимались заявки, ангажирована. Если выяснится, что торги все же проведены, то во всей этой ситуации чувствуется криминальный душок. Когда кто-то заходит, пытаясь вымолить себе лучшие условия, подготовить плацдарм для последующей перепродажи предприятия, из этого не получится ничего хорошего. Краю нужно хорошее, работающее предприятие, с возможностью вкладывать в него деньги. Данная ситуация пока далека от этого.
Теперь сколько угодно можно выявлять виновных в случившемся с Лермонтовской ГРК и называть все более громкие имена, начиная с бывшего генерального директора Виктора МАЙОРОВА и заканчивая депутатом Госдумы Василием УСОЛЬЦЕВЫМ и даже председателем Госдумы Борисом ГРЫЗЛОВЫМ. По большому счету, руку к нынешней ситуации на предприятии и в пос. Светлогорье приложили все, вплоть до правительства, которое не продумало защитные механизмы для вольфрамовой отрасли, чем поставило на грань выживания не только Светлогорье.
Весной этого года в ситуацию в Светлогорье пришлось вмешаться первым лицам государства. В апреле премьер—министр Владимир ПУТИН пожурил в телеэфире губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, а 11 июня сам президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ в беседе с новым полпредом в Дальневосточном федеральном округе Виктором ИШАЕВЫМ поручил разобраться с задолженностью по зарплате нового собственника ГРК – компании "Русский вольфрам".
После вмешательства первых лиц все, кто по должностным полномочиям был обязан и раньше влиять на ситуацию в Светлогорье, стали невероятно активными. В мае пресс-служба администрации Приморского края разослала оптимистичное сообщение о скором запуске производства по переработке "хвостов" на Лермонтовском месторождении. Называлась даже дата – август текущего года. Уже тогда скептики оценивали это намерение как блеф. То, что это так, фактически подтвердил новый Полпред в ДВФО Виктор ИШАЕВ, которому и придется разруливать ситуацию. В июне на выездном совещании в Светлогорье он говорил:
– Погашение зарплаты решает острые вопросы, но не решает проблему в принципе, поскольку предприятие сегодня не работает, лицензии у него нет, вопросы по сбыту продукции не решены. По поручению премьер-министра там работали представители компании, смотрели экономику. Сегодня мировые цены на вольфрам таковы, что рентабельность пока не просматривается.
Все, что за последнее время смогли пока сделать ответственные лица для Светлогорья, это, наконец, добиться погашения 6-миллионного долга по заработной плате перед работниками ООО "Русский вольфрам". Можно сколько угодно считать сроки его запуска и рентабельность работ, но не выяснен окончательно главный вопрос – вопрос собственности на имущественный комплекс бывшей ЛГРК. Стоит напомнить, что в 2008 г. Арбитражный суд Приморского края, а следом и майская апелляционная инстанция признали аукцион 2006 г. по продаже имущественного комплекса ОАО "Лермонтовская ГРК" недействительным. Иск подан "Металлургической компанией", учрежденной ОАО "Дальполиметалл". Это означает лишь то, что любая серьезная работа по восстановлению производства на Лермонтовском месторождении фактически невозможна из-за риска возобновления судебных тяжб по переделу имущества.
Знали ли это высокие должностные лица ДВФО, в присутствии которых в Светлогорье подписывалось соглашение между администрацией Приморского края, федерацией профсоюзов Приморского края, первичной профсоюзной организацией "Вольфрам", представителями ООО "Лермонтовское горнорудное управление" и приморским региональным отделением политической партии "Единая Россия" "в интересах возобновления и развития производства на Лермонтовском вольфрамовом месторождении и обеспечения социальной стабильности в поселке Светлогорье"? Результатом этого соглашения должна стать передача основных фондов двух предприятий в аренду государственному предприятию.
Не правда ли, чем-то это напоминает сделку по передаче в аренду "Дальполиметаллу", а спустя год "Вольфраму" имущества Лермонтовской ГРК. Чем кончилось то дело, мы сегодня хорошо знаем. А чем завершится новое – пока вопрос. Эксперты данную сделку расценивают как политический шаг на фоне растерянности власти. Впрочем, полпред дает подписанному соглашению высокую оценку.
– Сегодня мы договорились, что собственник взял на себя обязательства и готовит проект, чтобы предприятие возобновило работу, но на вторичных ресурсах, поскольку себестоимость продукции в этом случае будет ниже, – говорил по итогам подписания соглашения Виктор Ишаев. – Следовательно, можно снизить цену, в то же время получать прибыль и выйти на внешний рынок с этой продукцией – это первый этап. На втором этапе после нашего обращения в Министерство природных ресурсов Роснедра рассмотрят вопрос о возвращении лицензии собственнику. Полпредство будет контролировать этот вопрос. Необходимо сделать все возможное, чтобы предприятие вышло на проектную мощность.
А кто, простите, будет это финансировать и сможет сделать это эффективно? Нынешнему собственнику имущества – ООО "Русский вольфрам" это, судя по всему, не надо. Оно лишилось лицензии на добычу, и Роснедра в данном случае могут выдать только операторскую лицензию на один год. За это время можно подготовить руду к добыче, при одном условии, что будет бесперебойное финансирование разноса бортов действующего карьера, а это огромный объем вскрышных работ. Без него руду с оставшейся рудной залежи не достать. Для организации полноценной добычи, по оценкам специалистов, потребуется $7-8 млн. Не подготовлена к добыче еще одна перспективная рудная залежь, расположенная в нескольких километрах от карьера, – Северо-Западная с запасами не более чем на пять лет работы.
Сомнительно, чтобы "Русский вольфрам" стал финансировать то, что сегодня ему уже не принадлежит. Да и где гарантия, что за это время оно вообще не лишится имущества бывшей ЛГРК, если судебная машина все же инициирует новые конкурсные торги?
А теперь о надежде на отработку "хвостов". В отработанной породе, по данным Приморнедра, содержится около 0,2% вольфрама. Есть там и медь, золото, висмут, мышьяк, но некондиционных, т. е. низких для извлечения содержаний. Обогащение этих руд было нерентабельно даже в период высоких цен на металлы. Извлекать сейчас 0,2% вольфрама, значит, получать из одной тонны породы не более 2 кг концентрата. Учитывая максимальную производительную мощность обогатительной фабрики на ЛГРК, которая составляет 130 тыс. т руды в год, нетрудно подсчитать, что фабрика сможет выдать не более 260 т вольфрамового концентрата. Это значит, годовая выручка при нынешних ценах на вольфрам составит не более 40-45 млн руб. в год. Не слишком сытно, учитывая немалые накладные расходы, гашение кредиторской задолженности, налоги. Прибылью не пахнет, разве что госрезерв назначит для лермонтовского вольфрама свою цену.
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