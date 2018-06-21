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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:13 |
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Красота на дому: за и против
"С кризисом количество моих клиентов увеличилось на треть: наконец-то люди научились считать деньги, - говорит специализирующаяся на выездном обслуживании Елена П., парикмахер и мастер маникюра и педикюра в одном лице. - Это логично: я работаю с теми же материалами и на том же уровне, что и большинство городских салонов, а расценки на мои услуги вполовину дешевле. К тому же, если клиент приезжает ко мне домой, то получает дополнительную скидку".
Впрочем, на мой взгляд, в обслуживании на дому есть только один плюс: более низкая стоимость услуги. Все остальное - из разряда безусловных минусов. Конечно, кризис вынуждает экономить даже очень состоятельных людей, и грамотные руководители салонов красоты относятся к этому с пониманием: стараются не повышать расценки (хотя это невероятно сложно в условиях 25-40-процентного роста цен на расходные материалы импортного производства), внедряют еще более гибкую систему скидок. Более того, иногда на процедурах, имеющих минимальную затратную часть, цены снижаются до предела: предприятие может вообще ничего не получать, но зато дает возможность порадовать клиента и заработать "копеечку" мастеру. И вряд ли клиенты таких салонов уйдут в эконом-сегмент или, тем более, на домашнее обслуживание: они привыкли к определенному качеству услуг и знают, из чего складывается стоимость той или иной процедуры.
Другое дело, если человек готов экономить на собственном здоровье: тогда его не удержишь никакими скидками. Случаи, когда далеко не бедные жительницы приморской столицы получают услуги красоты на дому, не редкость. И хорошо, если это всего лишь массаж или маска (правда, где гарантия, что вы при этом не покроетесь пятнами? В приличном салоне вам хоть деньги вернут). А если это инъекция? Нет нужды пересказывать нашумевшую историю, произошедшую с известной московской телеведущей, которой была сделана на дому некая инъекция красоты, принесшая прямо противоположный эффект. Чтобы сэкономить, дама обслуживалась на дому, в далеких от стерильности и не подразумевавших никакой ответственности условиях. В итоге спрашивать за последствия страшного укола оказалось не с кого. А ведь уважающий себя - и заботящийся о клиенте! - врач никогда не станет делать инъекции в домашних условиях (если, конечно речь не идет о жизненно важных показаниях). Во-первых, есть такое понятие, как "анафилактический шок", от которого не застрахован никто и который может произойти в результате введения любого (!) препарата. Вот почему все медицинские учреждения обязаны иметь аптечки для экстренной помощи в подобных ситуациях. Если же врач во главу угла все же ставит материальную выгоду, а не безопасность клиента, - а вы, в свою очередь, готовы обслуживаться у такого "профессионала", - то за все возможные последствия отвечаете тоже вы.
Во-вторых, как вы думаете, почему закон обязывает всех работающих в сфере бытовых услуг специалистов проходить медицинские обследования чаще, чем представителей других профессий? Потому что их деятельность подразумевает повышенный риск заражения туберкулезом, СПИДом, гепатитом и прочими тяжелыми инфекциями. И каждый - парикмахер, мастер маникюра и уж тем более косметолог - обязан соблюдать элементарные правила безопасности, связанные с обработкой инструментов, рук, рабочих поверхностей и т.д. Однако далеко не в каждом салоне красоты можно увидеть средства для дезинфекции (хотя бы потому, что это существенная статья расходов), не говоря уже об ультрафиолетовых лампах, которые могут работать в присутствии клиента, сухожаровых шкафах и прочих "изысках". А ведь подхватить опасный вирус можно не только во время маникюра/педикюра, но и с ножниц парикмахера, если они не проходят должную дезобработку. Спирт, например, убивает лишь небольшое количество возбудителей. Поэтому в правильных местах обработка происходит в несколько этапов и разными способами воздействия на вирусы герпеса, кишечной палочки, гриппа, ОРВИ и СПИДа, а для ряда процедур используются только одноразовые расходные материалы.
Кстати, подавляющее большинство дезинфицирующих веществ вызывают коррозию металла и приводят к быстрому износу инструмента. Чтобы мастера, не жалея, обрабатывали ножницы, расчески и прочие инструменты после каждого(!) клиента, уважающие себя салоны берут затраты на их покупку на себя, причем не по одному комплекту. Да, это влияет на стоимость услуги в салоне, но забота о клиенте того стоит. А вот будет ли мастер, работающий на дому, держать ванночки с дорогостоящими дезинфицирующими средствами и несколько наборов расчесок, пилок и ножниц, если ему не нужно ни перед кем отчитываться, - большой вопрос. Я уже не говорю о неудобствах, вызванных мытьем головы в неудобной позе в чужой ванной или массаже на обеденном столе...
Словом, правильным салонам кризис точно не грозит. И дело вовсе не в мифической атмосфере, которая, как думают многие, "съедает" большую часть стоимости процедуры, а в реальных и объективных преимуществах, гарантирующих клиентам не только красоту, но и здоровье, которое, как ни крути, дороже любых денег.
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