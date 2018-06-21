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О работе, вдохновении и настоящих мужчинах

Героини мартовского раздела "Вкус жизни" очень разные, сфера их деятельности - тоже. Их объединяет то, что они занимаются созиданием, будь то возрождение культурных традиций, внедрение новейших технологий красоты, подготовка информации для принятия важных государственных решений или возделывание суровой, но очень благодарной колымской земли. Самодостаточные, амбициозные, мудрые, они не уповают на чудеса, а творят их сами, щедро делясь с окружающим миром нежностью, теплом и радостью.

Приморье традиционно отличается высоким уровнем профессиональной активности женщин. Так, по данным приморской статистики, в здравоохранении представительницы прекрасного пола составляют около 85% работающих, в образовании - 80%, в государственном управлении, торговле и банковской сфере - 70%. Причем в каждой пятой приморской семье заработок женщины является главным источником дохода.

Мы попросили владивостокских читательниц журнала рассказать о том, почему размеренной домашней жизни они предпочитают работу, что думают о женской силе и слабости, в чем черпают вдохновение и какими видят настоящих мужчин.

За нежным образом хрупкой блондинки скрывается волевой характер. Хирург, первопроходец в приморской сфере контурной пластики, она никогда не называет свою работу бизнесом и не терпит дилетанства и халатности. Ей интересно жить - поэтому никогда не бывает скучно.

Работа. Я по своей натуре однозначно не домохозяйка, но и не бизнесмен, - скорее, идейный вдохновитель рабочего процесса. Причем под словом "работа" подразумеваю, прежде всего, свою практику врача-косметолога.

Сильная или слабая женшина? Конечно, слабая. Но решительная.

Настоящий мужчина. Тот, рядом с которым женщина может позволить себе быть слабой. Их немного, и большое счастье, когда они встречаются в жизни.

Источники вдохновения - общение с сыновьями (их у Натальи трое), с любимыми собаками - сибирскими хаски, - выезды на природу или на дачу всей семьей и, конечно же, путешествия, благодаря которым и рождаются новые идеи, воплощаемые в жизнь. Главное - использовать отпуск по-максимуму. Во время последней поездки в любимую Италию, отдыхая на тихом, "сонном" курорте под Флоренцией, мы с мужем внезапно решили махнуть на Чемпионат мира по футболу в Австрию. Уже через два часа идея из фантастической превратилась в реальную, и на следующий день мы были в Вене - на полуфинальной игре. Заряд полученных эмоций был сумасшедшим! Я целый месяц находилась под впечатлением от того, что творилось на стадионе и в городе. Вернувшись на курорт, мы не смогли там оставаться (эмоции захлестывали), арендовали машину и отправились в Бордо. "Авантюра" с Австрией еще раз подтвердила: "Если ты чего-то по-настоящему желаешь - все получится! Верь в свои силы и не слушай никого, кто говорит о несбыточности твоей мечты".

Она наладила бухгалтерский учет в нескольких компаниях, набралась опыта в системе внутреннего аудита и возглавила финансовую службу "ПТЭП". Нацеленность на результат - из спортивного детства: грациозная художественная гимнастика сформировала сильный характер.

Работа. Человек должен профессионально расти на протяжении всей жизни, тогда он интересен и самому себе, и окружающим. К тому же я потомственный финансист: мама и бабушка были главными бухгалтерами. Работу свою люблю, и никогда не соглашусь с тем, что бухгалтерия, финансовый анализ - сухое механическое занятие. На самом деле, выстраивание из хаоса цифр и операций стройной отлаженной системы - очень творческая работа. Да и ощущение того, что твоя "команда" - финансовая служба предприятия - работает четко, как единый механизм, обеспечивая бесперебойное вращение бизнес-машины, дорогого стоит.

Настоящий мужчина. Надежность, ум, социальная состоятельность, чувство юмора и доброта - непременные составляющие этого образа. Мне повезло: мой муж обладает всеми перечисленными достоинствами, и за 17 лет брака ни разу не дал повода усомниться в этом.

Сильная или слабая женщина? Поскольку работа супруга связана с длительными командировками, мне приходится быть разной. Но ощущение "за мужем, как за каменной стеной" сохраняется всегда, даже если в этот момент нас разделяют континенты.

Источник вдохновения. Семья, наши совместные путешествия, фитнес, занятия которым как рукой снимают любую депрессию. С нетерпением жду весны, чтобы проводить выходные на даче под Находкой. (Никакого огорода: цветы, барбекю-площадка и море в нескольких сотнях метров). Это удивительное по красоте место, рядом расположена бабушкина дача, на которой я гостила в детстве, поэтому ощущаю там особенную энергетику.

Придя в государственную службу статистики сразу по окончании института, она прошла путь от рядового статистика до заместителя руководителя и ощущает себя на своем месте.

Работа. Уровень заработной платы имеет значение, но не является определяющим. Мне важно получать удовольствие от самого процесса работы. Какой бы статистикой я ни занималась, все вызывало во мне живой интерес. Сегодня передо мной стоит новая глобальная задача - проведение ВПН-2010 в Приморье: область незнакомая, сложная, но интересная. Уровень ответственности очень высок, но тем больше профессионального азарта.

Источник вдохновения. Уникальная приморская природа - кладезь впечатлений и острота эмоций. Когда случается бывать в живописнейших уголках края, погружаюсь в состояние полного душевного покоя и умиротворения.

Настоящий мужчина в моем представлении должен видеть в женщине Женщину, быть самодостаточным и не способным на подлые поступки. С ним комфортно даже просто молчать, когда этого хочется.

Сильная или слабая женщина? Не могу сказать, что я сильная. Вот моя мама - действительно такая. Поколение женщин, выросших в военное и послевоенное время, вообще особенное, в них чувствуется такая сила духа и воли!

А вообще женщины должны быть разными: сильными, слабыми, деловыми, домашними... - у мужчин должен быть выбор! Я, например, с большим уважением отношусь к домохозяйкам, целиком посвящающим себя семье, хотя сама бы так не смогла. Я нахожусь на своем месте.

Более 10 лет назад она пришла в обувную компанию на позицию бухгалтера. Должность директора сети магазинов стала логическим продолжением карьеры.

Работа для меня источник финансовой независимости, общение и возможность роста. Карьера имеет значение, но еще важнее, чтобы не было профессионального застоя, чтобы всегда была возможность постигать новые знания и приобретать новые навыки.

Настоящий мужчина. В мужчинах ценю ум, надежность, целеустремленность и образованность (не в смысле наличия дипломных "корочек", а по сути). Материальный достаток тоже важен, причем не имеет значения, зарабатывает ли мужчина физическим или интеллектуальным трудом, - он в любом случае должен быть опорой своей семье.

Сильная или слабая женщина? Мне нужна мужская поддержка по жизни, и я сознательно выбираю позицию слабой женщины.

Источник вдохновения - туристические маршруты в безлюдные уголки Приморья, например, в Ольгинский или Тернейский районы. Роскошные бухты (чего стоит живописная Евстафия!), самый большой в Приморье водопад Черный Шаман, мистический каньон Пасть Дьявола, окруженный огромными мрачными скалами, скрывающими солнце... - эти пейзажи вызывают бурю эмоций! Заветная мечта - совершить сплав по зажатой скалами реке Милоградовка или порожистой Амгу.

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