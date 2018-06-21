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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:45 |
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О работе, вдохновении и настоящих мужчинах
Приморье традиционно отличается высоким уровнем профессиональной активности женщин. Так, по данным приморской статистики, в здравоохранении представительницы прекрасного пола составляют около 85% работающих, в образовании - 80%, в государственном управлении, торговле и банковской сфере - 70%. Причем в каждой пятой приморской семье заработок женщины является главным источником дохода.
Мы попросили владивостокских читательниц журнала рассказать о том, почему размеренной домашней жизни они предпочитают работу, что думают о женской силе и слабости, в чем черпают вдохновение и какими видят настоящих мужчин.
За нежным образом хрупкой блондинки скрывается волевой характер. Хирург, первопроходец в приморской сфере контурной пластики, она никогда не называет свою работу бизнесом и не терпит дилетанства и халатности. Ей интересно жить - поэтому никогда не бывает скучно.
Работа. Я по своей натуре однозначно не домохозяйка, но и не бизнесмен, - скорее, идейный вдохновитель рабочего процесса. Причем под словом "работа" подразумеваю, прежде всего, свою практику врача-косметолога.
Сильная или слабая женшина? Конечно, слабая. Но решительная.
Настоящий мужчина. Тот, рядом с которым женщина может позволить себе быть слабой. Их немного, и большое счастье, когда они встречаются в жизни.
Источники вдохновения - общение с сыновьями (их у Натальи трое), с любимыми собаками - сибирскими хаски, - выезды на природу или на дачу всей семьей и, конечно же, путешествия, благодаря которым и рождаются новые идеи, воплощаемые в жизнь. Главное - использовать отпуск по-максимуму. Во время последней поездки в любимую Италию, отдыхая на тихом, "сонном" курорте под Флоренцией, мы с мужем внезапно решили махнуть на Чемпионат мира по футболу в Австрию. Уже через два часа идея из фантастической превратилась в реальную, и на следующий день мы были в Вене - на полуфинальной игре. Заряд полученных эмоций был сумасшедшим! Я целый месяц находилась под впечатлением от того, что творилось на стадионе и в городе. Вернувшись на курорт, мы не смогли там оставаться (эмоции захлестывали), арендовали машину и отправились в Бордо. "Авантюра" с Австрией еще раз подтвердила: "Если ты чего-то по-настоящему желаешь - все получится! Верь в свои силы и не слушай никого, кто говорит о несбыточности твоей мечты".
Она наладила бухгалтерский учет в нескольких компаниях, набралась опыта в системе внутреннего аудита и возглавила финансовую службу "ПТЭП". Нацеленность на результат - из спортивного детства: грациозная художественная гимнастика сформировала сильный характер.
Работа. Человек должен профессионально расти на протяжении всей жизни, тогда он интересен и самому себе, и окружающим. К тому же я потомственный финансист: мама и бабушка были главными бухгалтерами. Работу свою люблю, и никогда не соглашусь с тем, что бухгалтерия, финансовый анализ - сухое механическое занятие. На самом деле, выстраивание из хаоса цифр и операций стройной отлаженной системы - очень творческая работа. Да и ощущение того, что твоя "команда" - финансовая служба предприятия - работает четко, как единый механизм, обеспечивая бесперебойное вращение бизнес-машины, дорогого стоит.
Настоящий мужчина. Надежность, ум, социальная состоятельность, чувство юмора и доброта - непременные составляющие этого образа. Мне повезло: мой муж обладает всеми перечисленными достоинствами, и за 17 лет брака ни разу не дал повода усомниться в этом.
Сильная или слабая женщина? Поскольку работа супруга связана с длительными командировками, мне приходится быть разной. Но ощущение "за мужем, как за каменной стеной" сохраняется всегда, даже если в этот момент нас разделяют континенты.
Источник вдохновения. Семья, наши совместные путешествия, фитнес, занятия которым как рукой снимают любую депрессию. С нетерпением жду весны, чтобы проводить выходные на даче под Находкой. (Никакого огорода: цветы, барбекю-площадка и море в нескольких сотнях метров). Это удивительное по красоте место, рядом расположена бабушкина дача, на которой я гостила в детстве, поэтому ощущаю там особенную энергетику.
Придя в государственную службу статистики сразу по окончании института, она прошла путь от рядового статистика до заместителя руководителя и ощущает себя на своем месте.
Работа. Уровень заработной платы имеет значение, но не является определяющим. Мне важно получать удовольствие от самого процесса работы. Какой бы статистикой я ни занималась, все вызывало во мне живой интерес. Сегодня передо мной стоит новая глобальная задача - проведение ВПН-2010 в Приморье: область незнакомая, сложная, но интересная. Уровень ответственности очень высок, но тем больше профессионального азарта.
Источник вдохновения. Уникальная приморская природа - кладезь впечатлений и острота эмоций. Когда случается бывать в живописнейших уголках края, погружаюсь в состояние полного душевного покоя и умиротворения.
Настоящий мужчина в моем представлении должен видеть в женщине Женщину, быть самодостаточным и не способным на подлые поступки. С ним комфортно даже просто молчать, когда этого хочется.
Сильная или слабая женщина? Не могу сказать, что я сильная. Вот моя мама - действительно такая. Поколение женщин, выросших в военное и послевоенное время, вообще особенное, в них чувствуется такая сила духа и воли!
А вообще женщины должны быть разными: сильными, слабыми, деловыми, домашними... - у мужчин должен быть выбор! Я, например, с большим уважением отношусь к домохозяйкам, целиком посвящающим себя семье, хотя сама бы так не смогла. Я нахожусь на своем месте.
Более 10 лет назад она пришла в обувную компанию на позицию бухгалтера. Должность директора сети магазинов стала логическим продолжением карьеры.
Работа для меня источник финансовой независимости, общение и возможность роста. Карьера имеет значение, но еще важнее, чтобы не было профессионального застоя, чтобы всегда была возможность постигать новые знания и приобретать новые навыки.
Настоящий мужчина. В мужчинах ценю ум, надежность, целеустремленность и образованность (не в смысле наличия дипломных "корочек", а по сути). Материальный достаток тоже важен, причем не имеет значения, зарабатывает ли мужчина физическим или интеллектуальным трудом, - он в любом случае должен быть опорой своей семье.
Сильная или слабая женщина? Мне нужна мужская поддержка по жизни, и я сознательно выбираю позицию слабой женщины.
Источник вдохновения - туристические маршруты в безлюдные уголки Приморья, например, в Ольгинский или Тернейский районы. Роскошные бухты (чего стоит живописная Евстафия!), самый большой в Приморье водопад Черный Шаман, мистический каньон Пасть Дьявола, окруженный огромными мрачными скалами, скрывающими солнце... - эти пейзажи вызывают бурю эмоций! Заветная мечта - совершить сплав по зажатой скалами реке Милоградовка или порожистой Амгу.
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