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Понедельник| 02 Апреля, 15:59 |
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Индустриальный парк нефтегазовой направленности планируют создать на Сахалине
Об этом сообщила пресс-служба Правительства Сахалинской области.
Индустриальный парк нефтегазовой направленности планирует создать компания «Сахалин Энерджи». Строительство должно начаться осенью. На территории в 70 гектаров разместятся сервисные фирмы, производственные мощности и складские помещения. Здесь планируется развивать новые технологии в сфере оказания нефтесервисных услуг, а также поднимать на новый уровень подготовку кадров. Проект «Сахалин Энерджи» обеспечит занятость 1600 человек. Более половины из них - новые рабочие места.
В индустриальном парке в Корсаковском районе будут выпускать строительные материалы, хранить, фасовать и переупаковывать иностранные товары, а также разместят сборочные производства. Интерес к проекту уже сегодня проявляют инвесторы. Всего в рамках парка будет создано 1600 новых рабочих мест.
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