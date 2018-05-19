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Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
В правительстве островного региона состоялась встреча губернатора области Олега Кожемяко с управляющим директором «Мицуи Энд Ко., Лтд» Такебе Юкио, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Мы высоко ценим вклад компании «Мицуи» в развитие нефтегазового сектора региона, в достижения проекта «Сахалин-2». Важную роль этого приоритетного проекта в развитии российско-японского сотрудничества отметил Президент России Владимир Владимирович Путин по итогам последней встречи в Москве с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Главы наших государств официально открыли «перекрестные года» России в Японии и Японии в России. Уверен, что это позволит в большей степени реализовать потенциал для нашего сотрудничества, - сказал в приветственном слове губернатор Олег Кожемяко. - Мы предлагаем японскому бизнесу участвовать в проектах за пределами нефтегазовой сферы. Это сельское хозяйство, туризм, архитектура и градостроительство. Мы приветствуем все позитивные инициативы и готовы оказывать нашим партнерам всестороннее содействие, - подчеркнул он.
В ходе переговоров стороны отметили, что за последние два года компанией «Мицуи» многое сделано в части разработки мастер-плана по эффективному использованию природного газа в Сахалинской области. Проведены детальные исследования. Японские специалисты посетили перспективные площадки в различных районах на севере и в южной части Сахалина. В настоящее время профильные министерства островного региона изучают возможности практического применения проектов, предложенных японской стороной. Они могут быть полезны при разработке схем газоснабжения удаленных населенных пунктов, а также при создании газохимических производств (производство метанола, аммиака).
- Интерес японской стороны к Сахалинской области по-прежнему велик. Островной регион для нас важный партнер. Мы заинтересованы в сотрудничестве в угольной отрасли, в добыче и переработке водных биоресурсов, строительстве объектов транспортной инфраструктуры и переработки бытовых отходов. Но прежде всего, наша цель на ближайшую перспективу - сотрудничество с сахалинской стороной по вопросам строительства 3-й технологической линии завода СПГ, - отметил Такебе Юкио.
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