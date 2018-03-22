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Понедельник| 02 Апреля, 17:22 |
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Озерновский ГМК готов стать крупнейшим золотодобывающим предприятием на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в рамках рабочей поездки посетил Озерновский горно-металлургический комбинат.
В ходе своего визита глава региона оценил объём работ, выполненный на объекте к настоящему времени, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчаского края.
«В конце апреля здесь должно заработать производство. Пока это тестовый режим, но с учетом того, как работает на объекте инвестор, есть уверенность, что предприятие сможет выйти на плановые мощности в соответствии с графиком. Нужно сделать все необходимое, чтобы заявленные проектные сроки были выполнены», - сказал Владимир Илюхин. – Особенно важно, что сегодня здесь работает большое количество людей, получающих достойную заработную плату. Значительная часть сотрудников предприятия – жители Камчатки».
«Конечно, впереди еще колоссальный объем работы, но мы должны понимать, что Озерновское - очень перспективное месторождение, и я думаю, что со временем этот горно-металлургический комбинат может стать одним из крупнейших на Камчатке, именно поэтому объекту сейчас уделяется очень большое внимание», - заявил Губернатор.
Вместе с тем, уже завершено строительство подъездной дороги Лызык – Озерновское месторождение (62 км). Соответствующие документы для приемки построенной автодороги в эксплуатацию поданы в Инспекцию государственного строительного надзора Камчатского края.
«Небольшие задержки по сдаче дороги решены. И сейчас нужно правильно подойти к вопросу ее эксплуатации. На Камчатке сложилась такая практика, когда технологические проезды используются не только строителями, но и людьми, которые здесь живут. При этом нельзя забывать, что эта дорога построена в первую очередь для обеспечения строительства и полноценной работы ГМК, поэтому нужно очень грамотно относиться к такого рода проездам», - подчеркнул Владимир Илюхин.
Напомним, на Озерновском рудном поле уже выполнен комплекс геологоразведочных работ, инженерных изысканий и проектных работ с оперативным подсчетом запасов золота и серебра по участкам Бам и Хомут. Балансовые запасы Озерновского золоторудного месторождения по категории С2 для открытой отработки составляют 903 тысяч тонн руды с запасами золота 9345 кг, забалансовые запасы – 85 тысяч тонн руды с запасами золота 897 кг.
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