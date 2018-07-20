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02 Июля 2017, 18:07 | Регион сегодня |

Режим Свободного порта будет введен на Сахалине в Углегорском районе

Это позволит дополнительно привлечь на Сахалин 65 млрд рублей частных инвестиций

Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 4 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», принятых Государственной Думой 21 июня 2017 года. Режим порто-франко будет распространен на Углегорский район Сахалинской области. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Совет Федерации одобрил еще один закон, направленный на развитие Дальнего Востока: о расширении территории свободного порта Владивосток. В его состав войдет Углегорский район Сахалинской области, что позволит дополнительно привлечь в регион 65 млрд рублей частных инвестиций", - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Режим Свободного порта будет способствовать развитию инфраструктуры угольной промышленности Сахалинской области, позволит ускорить темпы реализации инвестиционных проектов, дав возможность модернизировать старые производства и создавать новые предприятия. Будет запущено 12 новых инвестиционных проектов. Будут модернизированы действующие терминалы по перевалке угля и построены новые, увеличены мощности действующих угледобывающих предприятий и созданы новые производства. Все это будет способствовать развитию рынка российского угля и увеличению объема его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В регионе будут созданы 1,3 тысячи новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразития РФ.

Как ранее неоднократно отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Минвостокразвития планирует и дальше расширять границы Свободного порта и совершенствовать механизм порто-франко.

Напомним, ранее Минвостокразвития России внесло в Правительство России предложения по распространению режима Свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.

Отметим, сейчас режим Свободного порта действует в 5 дальневосточных регионах (20 муниципальных образованиях). Статус Свободного порта получили муниципальные образования Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области, Камчатки и Чукотки.

Уже сейчас на Дальнем Востоке благодаря режиму Свободного порта запускаются новые предприятия, регионы получают дополнительные налоги, а дальневосточники – новые рабочие места. Каждую неделю новые инвесторы подают заявки на реализацию своих проектов на территориях Свободного порта. На сегодняшний день подано более 380 заявок от инвесторов на сумму более 373 млрд рублей. Будет создано более 36,5 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: СПВ  галушка  свободный порт владивосток  Сахалин 


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