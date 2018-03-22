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Среда| 04 Апреля, 16:32 |
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На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет продуктовую линейку за счет помидоров класса премиум
Резидент ТОР «Южная» - «Совхоз Тепличный» - намерен расширять продуктовую линейку, высаживая сорта томатов класса премиум. Об этом сообщил Главный агроном, заместитель директора «Совхоз Тепличный» Павел Бутков.
«В теплицах выращиваются две основные культуры – огурцы и томаты. Мы выращиваем много зелени, розы, задействуем более 300 гектар открытого грунта, там у нас большой ассортимент. Пока в небольших объемах выращиваем перцы и баклажаны. В следующем году мы увеличим площади под эти культуры. В этом году начали расширять ассортимент томатов. Сегодня мы вышли на неплохие показатели. Мы готовы занимать другие секторы: не только среди дешевых сортов, но и сортов премиум класса. Мы расширили линейку сортов томатов. Это розовые, желтые, черные томаты, различной формы и размеров. Мы выращиваем 18 видов томатов. Что касается огурцов, то зимой мы выращиваем два вида, весной мы добавляем корнишон, осенью мы начинаем выращивать засолочные сорта», - рассказал Павел Бутков.
Тепличный комплекс в окрестностях Южно-Сахалинска является не только одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области, но и уверенно занимает лидирующее положение среди тепличных хозяйств Дальнего Востока. Технология производства соответствует мировым стандартам: современное оборудование следит за световым режимом, регулирует температуру и управляет вентиляцией, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В январе текущего года резидент ТОР поставил точку в реализации крупного проекта – открыл четвертую очередь тепличного комплекса. Масштабная работа по строительству шла в несколько этапов и завершилась в конце 2017 года. Комплекс заменил 6 гектаров старых, построенных более 40 лет назад теплиц. Предприятие с 2014 года ежегодно вводило в эксплуатацию по 2 гектара тепличных площадей, причём с 2016 года – в качестве резидента ТОР. Суммарный объём инвестиций в проект составил 1 млрд рублей. Кроме этого, на строительство инфраструктуры затрачено более 400 млн рублей. За время реализации создано 80 новых рабочих мест.
«Сегодня у нас под теплицы занято 10 гектар. Они новые, современные. В них мы используем все самое передовое, что сегодня есть в тепличном овощеводстве не только в Российской Федерации, но и в целом в мире», - рассказал Павел Бутков.
Теплицы оснащены современным оборудованием, системами полива и подкормки растений, позволяющими регулировать приток солнечного света, температуру и управлять вентиляцией. Здесь применяется технология интенсивного «искусственного досвечивания».
Для увеличения энергомощностей построены электрическая подстанция и распределительная сеть. Увеличение энергомощностей предприятия даёт возможность перевести на светокультуру весь 8-гектарный комплекс.
Как уточнил Павел Бутков, в планах на этот и следующий год – строительство котельных, увеличение площади посадки роз. «Дальше мы будем смотреть, что будет востребовано рынком», - сказал он.
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года. Создание ТОР «Южная» направлено на развитие локального производства продуктов питания в Сахалинской области. ТОР расположена в муниципальных образованиях «Городской округ Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», «Томаринский городской округ». Общая площадь ТОР - 36800 гектаров. Основная специализация – сельское хозяйство. Ключевые отрасли: мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. В настоящее время в ТОР реализуется 4 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 13,1 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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