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07 Декабря 2018, 09:15 | Регион сегодня |

На Сахалине построят агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром

Новый объект позволит улучшить снабжение жителей островного региона продуктами питания от местных производителей

На территории в 13 гектаров появится единый центр хранения, переработки и реализации продукции.  Предприятия отрасли смогут там арендовать отвечающие санитарным нормам производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. 

На площадке оптово-распределительного центра (ОРЦ) разместятся современные мультитемпературные склады для хранения разных видов пищевой продукции. Будет создана лаборатория, торгово-выставочный центр. ОРЦ также предоставит услуги по перевалке и перевозке грузов. Новый объект станет единой межотраслевой площадкой для сотрудничества поставщиков и покупателей, что позволит исключить практику посреднических схем.

- Плата за все услуги агропарка с оптово-распределительным центром будет сравнительно невысокой, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Проект реализуется не для извлечения максимальной прибыли. Цель - обеспечить благоприятные условия для развития пищевой промышленности, улучшить снабжение жителей области качественными продуктами питания местного производства. По нашим расчетам, работая в рамках агропарка, предприятия отрасли смогут снизить издержки на энергоресурсы на 15 процентов, транспортные расходы – на 20 процентов, повысить эффективность инвестиций на 10 процентов.

Ввод в эксплуатацию агропарка пищевой промышленности с оптово-распределительным центром намечен на третий квартал 2021 года. Сейчас разрабатывается комплексная концепция создания и развития объекта. 

В настоящее время отдельные предприятия отрасли не имеют собственных производственных площадей, арендуют по высокой цене приспособленные помещения. Зачастую они вынуждены использовать изношенное оборудование, нести высокие капитальные и эксплуатационные расходы.

Низкая рентабельность не позволяет инвестировать в обновление основных производственных фондов и расширение производства, осваивать выпуск новой продукции. Негативно сказываются на экономике предприятий сложности с хранением и предпродажной подготовкой товаров, организацией поставок.  Значительная доля непроизводительных затрат, наличие посредников – все это ведет к росту конечной цены для потребителя. Самостоятельно справиться с валом проблем, а значит, обеспечить бесперебойное снабжение населения своей продукцией, предприятия часто не в состоянии. Поэтому региональные власти приняли решение – за счет средств «Корпорации развития Сахалинской области» создать в областном центре, который является крупным транспортным узлом, агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром (ОРЦ).

У предприятий появится возможность сократить затраты на аренду помещений, уменьшить потери за счет более современных технологий хранения товаров, и в целом нарастить объемы оборота и продаж. Это приведет к росту вложений в обновление производства, повышению качества продукции. Также в результате реализации проекта повысится инвестиционная привлекательность региона, уровень продовольственной безопасности, будут созданы новые рабочие места.

Сегодня в пищевой промышленности региона задействованы сотни субъектов малого и среднего бизнеса. Они занимаются животноводством и растениеводством, переработкой мяса, овощей, водных биоресурсов, производством хлебобулочных изделий и другой пищевой продукции.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Агропарк  Южно-Сахалинск 


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