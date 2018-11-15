|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 07 Декабря, 21:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине построят агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром
На территории в 13 гектаров появится единый центр хранения, переработки и реализации продукции. Предприятия отрасли смогут там арендовать отвечающие санитарным нормам производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На площадке оптово-распределительного центра (ОРЦ) разместятся современные мультитемпературные склады для хранения разных видов пищевой продукции. Будет создана лаборатория, торгово-выставочный центр. ОРЦ также предоставит услуги по перевалке и перевозке грузов. Новый объект станет единой межотраслевой площадкой для сотрудничества поставщиков и покупателей, что позволит исключить практику посреднических схем.
- Плата за все услуги агропарка с оптово-распределительным центром будет сравнительно невысокой, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Проект реализуется не для извлечения максимальной прибыли. Цель - обеспечить благоприятные условия для развития пищевой промышленности, улучшить снабжение жителей области качественными продуктами питания местного производства. По нашим расчетам, работая в рамках агропарка, предприятия отрасли смогут снизить издержки на энергоресурсы на 15 процентов, транспортные расходы – на 20 процентов, повысить эффективность инвестиций на 10 процентов.
Ввод в эксплуатацию агропарка пищевой промышленности с оптово-распределительным центром намечен на третий квартал 2021 года. Сейчас разрабатывается комплексная концепция создания и развития объекта.
В настоящее время отдельные предприятия отрасли не имеют собственных производственных площадей, арендуют по высокой цене приспособленные помещения. Зачастую они вынуждены использовать изношенное оборудование, нести высокие капитальные и эксплуатационные расходы.
Низкая рентабельность не позволяет инвестировать в обновление основных производственных фондов и расширение производства, осваивать выпуск новой продукции. Негативно сказываются на экономике предприятий сложности с хранением и предпродажной подготовкой товаров, организацией поставок. Значительная доля непроизводительных затрат, наличие посредников – все это ведет к росту конечной цены для потребителя. Самостоятельно справиться с валом проблем, а значит, обеспечить бесперебойное снабжение населения своей продукцией, предприятия часто не в состоянии. Поэтому региональные власти приняли решение – за счет средств «Корпорации развития Сахалинской области» создать в областном центре, который является крупным транспортным узлом, агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром (ОРЦ).
У предприятий появится возможность сократить затраты на аренду помещений, уменьшить потери за счет более современных технологий хранения товаров, и в целом нарастить объемы оборота и продаж. Это приведет к росту вложений в обновление производства, повышению качества продукции. Также в результате реализации проекта повысится инвестиционная привлекательность региона, уровень продовольственной безопасности, будут созданы новые рабочие места.
Сегодня в пищевой промышленности региона задействованы сотни субъектов малого и среднего бизнеса. Они занимаются животноводством и растениеводством, переработкой мяса, овощей, водных биоресурсов, производством хлебобулочных изделий и другой пищевой продукции.
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- На Сахалине построят агропарк пищевой промышленности с оптово-распределительным центром
- На Сахалине переведут на газ 12 котельных
- Фестиваль "Территория. Сахалин" откроется спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- На Сахалине намерены модернизировать овощехранилища
- Банк ВТБ открыл кредитную линию ОАО "Сахалинское морское пароходство"
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- Более 7 млн тонн угля отгрузила "Восточная горнорудная компания"
- Танкер с сжиженным природным газом компании-оператора "Сахалин-2" врезался в причал
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.