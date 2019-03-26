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В Южно-Сахалинске готовится к открытию водноспортивный комплекс "Аква Сити"
По условиям акта приема-передачи, он должен быть запущен не позднее чем через 90 дней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Общая площадь шестиэтажного здания «Аква Сити» составляет 46 тысяч квадратных метров. Два спортивных бассейна и шесть ванн водно-оздоровительной зоны позволят обслуживать около 500 тысяч человек в год.
– Арендатор – АО «Киномир» – в течение 10 лет будет обслуживать здание за свой счет и вносить арендную плату в бюджет островного региона, – отметил исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Вячеслав Епишко.
«Аква Сити» станет площадкой для массового оздоровительного проекта по обучению школьников плаванию. Ребята из Южно-Сахалинска и близлежащих районов будут заниматься в комплексе бесплатно.
Главный бассейн, размер которого 50 на 25 метров, соответствует олимпийским стандартам. Здесь будут проводиться соревнования по плаванию и водному поло. Второй бассейн – 25 на 25 метров – предназначен для повседневных тренировок спортсменов, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также в нем смогут заниматься любительским плаванием все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
В водно-оздоровительной зоне располагаются водный городок для детей, аттракционы различной высоты и сложности, турецкие и римские бани, зона отдыха с лежаками и джакузи. В здании комплекса также предусмотрены залы силовой подготовки и «сухого» плавания, спортивный зал с раздевалками.
При водоочистке и водоподготовке бассейнов будут использоваться современные технологии и лучшее европейское оборудование, что гарантирует высокое качество воды. Обогрев помещений «Аква Сити» будет обеспечивать природный газ, что позволит значительно снизить расходы на содержание комплекса. Кроме того, особое внимание уделено безопасности – здание способно выдержать даже мощное 9-балльное землетрясение.
Напомним, строительство «Аква Сити» в рамках территории опережающего развития «Горный воздух» началось в сентябре 2014 года. После завершения строительства объект был передан в областную собственность. Затем на конкурсной основе был определен арендатор.
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