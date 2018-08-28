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Яндекс.Дзен представит новые возможности для пользователей на сахалинском медиафоруме
Новые возможности платформы Яндекс.Дзен представят на Первом международном МедиаФоруме российских островов. Во второй день мероприятия, 13 апреля, медиадиректор платформы Даниил Трабун проведет мастер-класс для журналистов и блогеров, сообщает ИА SakhalinMedia.
"Яндекс.Дзен" — это сервис персональных рекомендаций Яндекса. Он составляет подборку новостей, постов из блогов и иных публикаций, которые могут быть интересны читателям. Публикации отбираются на основе истории посещенных страниц и указанных пользователем предпочтений. Рекомендации появляются в браузере автоматически, как только накопится материал для анализа. "Яндекс.Дзен" интегрирован не только с "Яндекс.Браузером" для компьютера, но и с мобильным браузером на iPhone, смартфонах и планшетах на базе Android.
Первый международный МедиаФорум российских остров стартует в Южно-Сахалинске 12 апреля в Сахалинском государственном университете ( ул. Коммунистический пр.,33). В течение двух дней ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, приглашенные федеральные эксперты обсудят последние тренды digital-маркетинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.
В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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