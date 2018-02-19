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12 Марта 2018, 09:00 | Регион сегодня

На Сахалине испытать рыбацкую удачу в устье реки Найба вышли 87 команд

На "Сахалинский лёд-2018" губернатор тоже вывел на лёд свою команду

Несмотря на сильный снегопад, испытать рыбацкую удачу в устье реки Найба вышли 87 команд. Многие из них регулярно участвуют в ежегодных состязаниях. Поддержать сахалинских рыбаков приехали участники первого фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

 

 

Средняя толщина льда на площадке, где проходили соревнования, около метра. Но многое зависело от везения, кто-то закручивал бур и под ручку.  Пока одни добирались до воды, другие уже вытаскивали первые хвосты. В зачёт шла только навага, но часто попадались бычки, их возвращали в естественную среду обитания.

- На рыбалку езжу каждые выходные. Сегодня тоже решил с друзьями испытать удачу. Погода, конечно, своеобразная, но это нормально для Сахалина, – поделился впечатлениями Роман Стефанкин.

- Тут всё от удачи зависит. Все рядом, наживки у большинства одинаковые, – отметил житель Южно-Сахалинска Владимир Беженарь.

В каждой команде - по четыре человека. Одни приехали на лёд всей семьёй, другие объединились с соседями и друзьями. Многие предприятия и организации выдвинули своих представителей. Губернатор тоже вывел на лёд свою команду, его поддержала супруга.

- Погода уже второй год нам преподносит сюрпризы во время фестиваля. Но это не останавливает истинных любителей зимней рыбалки, здесь сотни человек. Радует, что много женщин принимают участие в соревнованиях, – прокомментировал Олег Кожемяко, ожидая поклёвки.

16 команд соревновались в отдельной номинации – это люди с ограниченными возможностями здоровья. На лёд выехали и инвалиды-колясочники. До места проведения соревнований их доставили на спецавтобусах, по площадке перемещали в санях при помощи снегоходов.

Участники фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» в соревнованиях не участвовали, но не удержались от соблазна подержать в руках бур и удочки.  Актер Юрий Кузнецов, исполнитель роли подполковника «Мухомора» в сериале «Улицы разбитых фонарей», интересовался у участников состязаний секретами рыбацкой удачи. Попробовали почётные гости и пробурить лунки.  

- Чудесное настроение, нам очень нравится погода. Для нас это всё необычно. Пообщались с рыбаками с удовольствием, – отметил заслуженный артист России Сергей Жигунов.

В погоне за результатом рыбаки использовали все способы. В качестве прикорма у некоторых была креветка и даже устрицы. Определить победителей помогло контрольное взвешивание. Четверка «Тихий омут» вырвалась вперёд, наловив почти два килограмма наваги. 

Ко второму туру – рыбацкому биатлону – были допущены представители всех команд, поймавшие рыбу на первом этапе. Это испытание разделили на четыре сектора.  Пойманная в каждом из них рыба, была пропуском в следующий квадрат.

Евгений Титенко из Южно-Сахалинска первым пересек третий рубеж, лидером оказался и на последнем-четвертом.

- Удача просто была на моей стороне, а мастеров здесь много. При командном зачёте мы не очень отличились, но здесь повезло, – рассказал журналистам победитель личного зачёта, в награду он получил денежный сертификат на 50 тысяч рублей. На втором месте Александр Соколов, на третьем Владимир Огинский.

Отдельными призами были награждены самые юные участники соревнований «Сахалинский лёд». Победителя определили и среди женских команд, лучшими оказались «Весёлые пчёлки».

Движение спортивного и любительского рыболовства в России укрепляет традиции. Об этом на днях заявил глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам всероссийского фестиваля «Народная рыбалка».  Президент отметил, что ряды рыболовов регулярно пополняются новыми приверженцами активного образа жизни.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбалка  Сахалинский лёд 


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