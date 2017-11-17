Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 14 Декабря, 16:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
14.12 |
По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
14.12 |
Приморье попало в пятерку дальневосточных регионов, которые получат поощрение
14.12 |
За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов
14.12 |
На Сахалине объявлен день старта горнолыжного сезона на "Горном воздухе"
14.12 |
В Приморье появится спаржевый гектар
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Декабря 2017, 14:06 | Регион сегодня |

На Сахалине объявлен день старта горнолыжного сезона на "Горном воздухе"

Впервые за несколько лет в день старта зимнего сезона на горе Большевик будут работать все трассы

Поклонников горных лыж и сноуборда примет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Рабочее совещание по подготовке к мероприятию провел губернатор Олег Кожемяко.

- В предновогодние и праздничные дни комплекс и сервисные службы должны бесперебойно обслуживать сахалинцев и туристов, - сказал глава области. – Для развития экономики области и повышения уровня жизни островитян важно, чтобы курорт, который мы создаем, привлекал в наш регион больше гостей.

Напомним, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на склонах горы Большевик в непосредственной близости от Южно-Сахалинска открыт в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро. В постперестроечные годы комплекс оказался заброшенным. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в XXI веке.

Сегодня «Горный воздух» - центр одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Здесь создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов, а также из-за рубежа. Уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания, продолжается строительство спортивной инфраструктуры. К 2020 году на «Горном воздухе» появится свыше 85 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, девять новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра, универсальный спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Ожидается, что к 2025 году количество посетителей комплекса превысит 600 тысяч человек в год. А ежегодные налоговые поступления в областной бюджет прогнозируются на уровне более 500 миллионов рублей.

В новом сезоне на «Горном воздухе» появится детская трасса – пологая, освещенная в темное время суток. В настоящее время в районе стадиона «Спартак» завершается строительство входной группы «Горного воздуха». В здании площадью 4,7 тысячи метров разместят прокат, магазины, ресторан, кассы, мастерскую, санузлы, камеру хранения, видеозал с детской игровой зоной. С момента открытия сезона посетители смогут пользоваться основными услугами входной группы. Для них будут работать кассы, камеры хранения и прокат, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Руководство «Горного воздуха» намерено сделать открытие зимнего сезона ярким праздником. 23 декабря с 10.00 до полудня подъемники комплекса будут работать бесплатно. Торжественная церемония открытия состоится на средней площадке в 11.00. Здесь будут открыты торговые киоски и кафе, как в помещениях, так и на улице. В программе – концерт, массовый спуск. Организаторы праздника расскажут посетителям о правилах безопасного поведения на горнолыжных трассах.

Специальный проект администрация комплекса подготовила совместно с компанией «Сахалин Энерджи». В 12.30 на средней площадке «Горного воздуха» пройдет розыгрыш праздничной лотереи. Главный приз – безлимитный ски-пасс на весь сезон. А в 13.00 начнутся конкурсы для детей и взрослых.

Серия ярких развлекательных мероприятий намечена и на первый месяц следующего года. С 1 по 7 января сотрудники комплекса проведут шоу «Зимний шепот звезд». 2 января с вершины горы Большевик одновременно спустятся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. 6 января в ночь перед Рождеством гости комплекса узнают, кто круче – горнолыжник или сноубордист. 7 января – на «Горном воздухе» пройдет детский снежный карнавал. 21 января поклонники зимних видов спорта отметят день снега.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спорт  Горный воздух  Кожемяко  горные лыжи  Сахалин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика