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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине объявлен день старта горнолыжного сезона на "Горном воздухе"
Поклонников горных лыж и сноуборда примет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Рабочее совещание по подготовке к мероприятию провел губернатор Олег Кожемяко.
- В предновогодние и праздничные дни комплекс и сервисные службы должны бесперебойно обслуживать сахалинцев и туристов, - сказал глава области. – Для развития экономики области и повышения уровня жизни островитян важно, чтобы курорт, который мы создаем, привлекал в наш регион больше гостей.
Напомним, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на склонах горы Большевик в непосредственной близости от Южно-Сахалинска открыт в 1960 году. Здесь участники советской сборной готовились к зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро. В постперестроечные годы комплекс оказался заброшенным. Его возрождение началось при поддержке федеральных и региональных властей уже в XXI веке.
Сегодня «Горный воздух» - центр одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Здесь создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов, а также из-за рубежа. Уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания, продолжается строительство спортивной инфраструктуры. К 2020 году на «Горном воздухе» появится свыше 85 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, девять новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра, универсальный спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Ожидается, что к 2025 году количество посетителей комплекса превысит 600 тысяч человек в год. А ежегодные налоговые поступления в областной бюджет прогнозируются на уровне более 500 миллионов рублей.
В новом сезоне на «Горном воздухе» появится детская трасса – пологая, освещенная в темное время суток. В настоящее время в районе стадиона «Спартак» завершается строительство входной группы «Горного воздуха». В здании площадью 4,7 тысячи метров разместят прокат, магазины, ресторан, кассы, мастерскую, санузлы, камеру хранения, видеозал с детской игровой зоной. С момента открытия сезона посетители смогут пользоваться основными услугами входной группы. Для них будут работать кассы, камеры хранения и прокат, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Руководство «Горного воздуха» намерено сделать открытие зимнего сезона ярким праздником. 23 декабря с 10.00 до полудня подъемники комплекса будут работать бесплатно. Торжественная церемония открытия состоится на средней площадке в 11.00. Здесь будут открыты торговые киоски и кафе, как в помещениях, так и на улице. В программе – концерт, массовый спуск. Организаторы праздника расскажут посетителям о правилах безопасного поведения на горнолыжных трассах.
Специальный проект администрация комплекса подготовила совместно с компанией «Сахалин Энерджи». В 12.30 на средней площадке «Горного воздуха» пройдет розыгрыш праздничной лотереи. Главный приз – безлимитный ски-пасс на весь сезон. А в 13.00 начнутся конкурсы для детей и взрослых.
Серия ярких развлекательных мероприятий намечена и на первый месяц следующего года. С 1 по 7 января сотрудники комплекса проведут шоу «Зимний шепот звезд». 2 января с вершины горы Большевик одновременно спустятся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. 6 января в ночь перед Рождеством гости комплекса узнают, кто круче – горнолыжник или сноубордист. 7 января – на «Горном воздухе» пройдет детский снежный карнавал. 21 января поклонники зимних видов спорта отметят день снега.
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