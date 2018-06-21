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На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком

Сахалинская область готовится к участию в выставке "Улица Дальнего Востока"

Сахалинская область примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 11-16 сентября во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ). Экспозиция региона отразит идею строительства моста между островом Сахалин и материком. Роль транспортного перехода сыграет сооружение понтонного типа, которое свяжет павильон с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

 

Здание сахалинской экспозиции сконструируют в виде двух гигантских морских волн, набегающих на сушу. Внутри будут находиться выставочные залы «Экономика» и «Спорт и туризм» с девятью презентационными зонами.

В зале «Экономика» центральное место займет интерактивная карта, с помощью которой посетители смогут познакомиться как с реализуемыми, так и с перспективными экономическими проектами региона, оценив возможности для инвестиций.

Гостям сахалинского павильона представят образцы продукции местных предприятий. По направлению «Импортозамещение и инновации» это, в частности, оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений. По направлению «Экспорт» – концентраты для биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбная мука, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию.

Посетители экспозиции смогут также оценить аграрную продукцию Сахалинской области: робот-бармен предложит продегустировать молочные напитки в мини-баре.

На стенде, посвященном федеральному проекту «Дальневосточный гектар», расскажут об историях успеха владельцев земельных участков и помогут оформить заявку на их получение в Сахалинской области.

В выставочном зале «Спорт и туризм» построят три тематические зоны – «Дети Азии», «Горный воздух» и «Путешествуй! Сахалин и Курилы».       Первая зона расскажет о предстоящих международных детских соревнованиях, которые область примет в начале 2019 года. В зоне «Горный воздух» посетителей познакомят с возможностями одноименного горнолыжного курорта при помощи очков виртуальной реальности. В зоне «Путешествуй! Сахалин и Курилы» будет располагаться тренажер для серфинга, с помощью которого посетителей будут учить кататься на сёрфе.

Восточный экономический форум, зарекомендовавший себя в качестве глобальной коммуникационной площадки для бизнесменов из России, стран Европы и Азии, в этом году будет проходить с 11 по 13 сентября. Участники форума обсудят вопросы моделирования нового облика городов Дальнего Востока, развития социальной и научной среды, а также стратегии развития ключевых отраслей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: мост  Сахалин  ВЭФ  Владивосток 


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