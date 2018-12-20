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На Итурупе крещенские купели обустроят рядом с горячими источниками
На Итурупе у жителей села Рейдово в наступившем году появилась альтернатива: в день празднования Крещения Господня, чтобы окунуться в освящённую воду, им не придётся ехать в Курильск, они смогут смыть грехи на территории местного оздоровительного комплекса "Жаркие воды", сообщает
Названный комплекс, находящийся в непосредственной близости от села, был построен в прошлом году компанией "Гидрострой". До этого в течение десяти лет единственной на весь остров и по всем церковным канонам освященная купель обустраивалась на площадке водно-оздоровительного комплекса "Ванночки" в Курильске, также построенного "Гидростроем".
Впрочем, старожилы помнят времена (ещё до открытия "Ванночек" в декабре 2009 года), когда в нижней части города у здания пожарной части накануне Крещения рубили иордань. И там в спартанских условиях — снег, ветер — под присмотром врачей и стражей порядка происходили окунания ИА Sakh.com.
По сравнению с былыми временами купания в "Ванночках" и "Жарких водах" можно считать комфортными: окунувшись в ледяную воду, человек может перепрыгнуть в горячую ванну.
В наступившем году освящение в проруби на Крещение состоится 18 января: в 22:00 — в "Ванночках" и в 22:50 — в "Жарких водах". Обряд проведёт настоятель храма Богоявления Господня отец Роман.
Районные власти для жителей острова организуют бесплатный проезд к местам купания. Так, в Курильске автобус отправится от храма к "Ванночкам" в 21:30, а в Рейдово от остановки кафе "Ночной город" к "Жарким водам" — в 22:00.
Настоятель храма отец Роман призвал прихожан соблюдать правила поведения на водоеме в период крещенских купаний, и прежде всего трезво (во всех смыслах) оценить свои возможности и состояние здоровья.
— Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и другие, — напомнил настоятель.
Среди других рекомендаций: не следует находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма, не оставлять без присмотра детей и не допускать их купания без участия взрослых, быть вежливым и проявлять терпение, перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов, выйдя из воды, следует насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.
К слову, согреться поможет и горячий чай, который раздадут жителям острова совершенно бесплатно.
За тем, чтобы ничего не стряслось со здоровьем у верующих, будут наблюдать врачи, полицейские и сотрудники МЧС.
Фото Алексея Фифилова.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Итурупе крещенские купели обустроят рядом с горячими источниками
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