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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 19 Января, 18:04 |
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Горнолыжный курорт на Сахалине станет круглогодичным
К этому времени количество трасс увеличится с 16 до 40, а их общая протяженность составит 80 километров. Будут построены туристическая инфраструктура и новые системы снегообразования на горах Большевик и Красная.
Зимой туристы помимо горных лыж и сноуборда смогут кататься на санях, ходить на снегоступах, заниматься ледолазанием. Расширится и перечень летних активностей. Планируется строительство веревочного и велопарка, трассы для катания на квадроциклах, тематических детских троп. Будут развиваться парапланеризм и конные прогулки.
Региональные власти поставили перед собой амбициозную задачу: сделать «Горный воздух» курортом мирового уровня. «Мы находимся севернее горнолыжных курортов Японии, Китая и Южной Кореи, соответственно сезон у нас должен открываться раньше. Это наше конкурентное преимущество. Мы должны быть впереди по видам и качеству сервиса, а также по используемым технологиям. Наша цель – обогнать конкурентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделать здесь не просто комфортную зону для катания, а курорт мирового уровня. Рост турпотока, в свою очередь, позволит нам создать на острове много новых рабочих мест для жителей региона», – сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Для развития спортивно-туристического комплекса регион пригласил эксперта по планированию строительства и эксплуатации горнолыжных курортов Международной федерации лыжного спорта Гира Олсена. он отвечал за подготовку олимпийских горнолыжных трасс в норвежском Лиллехаммере, американском Солт-Лейк-Сити, а последние восемь лет работает в Сочи. Опыт, накопленный при развитии «Красной поляны», он намерен использовать для развития «Горного воздуха».
В конце декабря «Горный воздух» открыл 58-й горнолыжный сезон. В прошлом зимнем сезоне «Горный воздух» посетили более 95 тысяч гостей. Кроме жителей Дальнего Востока, на сахалинских склонах катались горнолыжники и сноубордисты более чем из 40 городов России и из 20 стран мира, самые экзотичные из которых – Индия и Объединенные Арабские Эмираты.
Ожидается, что через несколько лет количество посетителей комплекса достигнет 300 тысяч человек в год, а ежегодные налоговые поступления в казну Сахалинской области составят свыше 500 миллионов рублей. Будет создано около тысячи новых рабочих мест. Также дополнительный стимул к развитию получит сопутствующая инфраструктура в Южно-Сахалинске – рестораны, SPA-комплексы, торгово-развлекательные центры, гостиницы.
Напомним, в 2016 году по поручению Президента России Владимира Путина «Горный воздух» стал территорией опережающего развития. До 2021 года в развитие инфраструктуры ТОР направят свыше 10 миллиардов рублей бюджетных и частных инвестиций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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