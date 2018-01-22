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На Сахалин из Приморья доставили 222 коровы голштинской породы
Новичков разместили в корпусе, рассчитанном на 800 голов. Здесь используют стойловое оборудование беспривязного содержания, у коров свободный доступ к кормам. Продумано всё до мелочей. Установлены поилки с подогревом и даже маятниковые щетки-чесалки. Первое потомство буренки дадут летом, сейчас они на разных сроках стельности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Животных вырастили на ферме в селе Алексеевка Ханкайского района. В пути они находились четверо суток. Доставка осуществлялась автотранспортом через паромную переправу Ванино-Холмск.
- Сейчас животные на карантине, он продлится 21 день. Их ждут ежедневный осмотр, диагностические исследования, профилактические вакцины. Здесь созданы очень хорошие условия, подобного на Сахалине раньше не было, – отметил глава ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных № 2» Юрий Баранов.
Компания «Грин Агро-Сахалин» является резидентом территории опережающего развития «Южная». Проект реализуется на двух площадках при поддержке правительства Сахалинской области. В селе Березняки вскоре приступят к строительству комплекса ещё на 1,9 тысяч голов дойного стада. А в Троицком молочное стадо до 1,9 тысяч голов будут наращивать в течение этого года. Здесь же возведут завод по переработке молока.
- Будем добиваться максимального качества, автоматизации, чтобы на выходе получать качественный и вкусный продукт. Таких заводов по переработке молока в России не больше пяти, – обращает внимание управляющий директор компании Богдан Хилько. - Мы планируем производить около 30 тысяч тонн молока в год, перерабатывая его на своих же мощностях. И, соответственно, выдавать на прилавки сахалинцам готовый продукт. Здесь будет предприятие так называемого полного цикла. К примеру, даже заготовку кормов будем вести самостоятельно. Вся работа нацелена на то, чтобы завозить минимум из-за пределов области.
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