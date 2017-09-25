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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Сентября, 09:30 |
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Бизнес Сахалина начали консультировать в онлайн-режиме
Суть начинания – оперативно информировать как уже действующих предпринимателей, так и тех, кто планирует ими стать об инвестиционной деятельности на Сахалине и Курилах, инфраструктуре поддержки бизнеса, актуальных изменениях в законодательстве, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Платформой для взаимодействия выбрана программа обмена сообщениями Телеграм. Используя ее, можно получать консультации о предоставлении государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области, различных мер поддержки. Сервис рассчитан на всех желающих. Чтобы присоединиться к нему, необходимо:
1) Установить Телеграм на свой смартфон, планшет или персональный компьютер и зарегистрироваться
2) Перейти по ссылкам:
«Деловые новости Сахалина» - https://t.me/investinsakhalin - подписка на новости без спама и обсуждений.
«Поддержка бизнеса. Сахалин» - https://t.me/biz_help65 – группа, где можно получить ответ на вопрос об услугах для бизнеса и мерах поддержки.
- Наша задача – упростить взаимодействие бизнеса, власти и специализированных организаций. Уверен, подобные онлайн-консультации сэкономят для предпринимателей время, снимут фактор удаленности ряда муниципальных образований области, помогут разобраться в обширном перечне мер поддержки, - сообщил руководитель Сахалинского агентства по привлечению инвестиций Антон Шередекин. - Если после консультации потребуется личный визит, то с гражданином будет согласовано удобное время для встречи.
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