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20 Июня 2019, 12:15 | Регион сегодня |

ВЭБ-Лизинг и ФРДВ вложатся в железную дорогу на Сахалине

"ВЭБ-Лизинг" планирует принять участие в открытом аукционе, объявленном ОАО ТД РЖД, по обновлению подвижного состава сахалинских железных дорог

Проект планируется реализовать при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), сообщила пресс-служба ФРДВ.

Общая стоимость проекта составит до 788,2 млн руб. На эти средства «ВЭБ-Лизинг» и ФРДВ планируют приобрести три современных рельсовых автобуса отечественного производства (АО «Метровагонмаш», входит в группу АО «Трансмашхолдинг») для дальнейшей передачи их в лизинг АО «Пассажирская компания Сахалин» - перевозчик пассажиров в дальнем и пригородном сообщении на железнодорожном транспорте на территории Сахалинской области. Эти рельсовые автобусы заменят эксплуатируемые сегодня на сахалинской железной дороге японские дизель-поезда образца 1986 года.

«Фонд уже инвестировал в проекты на Сахалине более 10 млрд рублей. Это почти треть от общего объема инвестиций фонда в приоритетные проекты на Дальнем Востоке. Развитие транспортно- логистической инфраструктуры острова является одним из приоритетов. Уверен, что новый проект не только принесет пользу сахалинцам, но и станет еще одним примером эффективного взаимодействия компаний группы ВЭБ.РФ», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ.

 

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: ВЭБ-лизинг  ФРДВ 


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