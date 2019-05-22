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20 Июня 2019, 16:15 | Регион сегодня |

У Восточная горнорудная компания новый лидер

На общем собрании участников ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) принято решение о назначении новым генеральным директором Максима КУЗЕМЧЕНКО, сообщает пресс-служба компании

Максим Куземченко перешел на работу в «ВГК» с должности управляющего директора НПК «Объединенная вагонная компания», где он курировал развитие бизнеса, международную экспансию и систему снабжения. Ранее, до начала работы над созданием и развитием вагоностроительного проекта группы «ИСТ», Максим Куземченко являлся гендиректором «Украинской горнодобывающей компании», занимал различные управляющие должности в компаниях «Полиметалл», «Балтийский завод», «Харьковский тракторный завод», «Кузбассуголь», «Северсталь».

Должность генерального директора в связи с переходом на новое функциональное направление покинул Станислав ПЛОЩЕНКО. Помимо этого, он остается членом Совета директоров ООО «ВГК», говорится в пресс-релизе компании.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: ВГК  Сахалинская область 


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