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Четверг| 25 Января, 16:14 |
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Ученые поддержали предложение правительства Сахалина об организации любительского лова горбуши
Напомним, власти Сахалина и Курил последовательно выступают за расширение доступа жителей области к водным биологическим ресурсам. Правительство области предложило научному учреждению рассмотреть инициативу - предоставить сахалинцам и курильчанам возможность вести любительский лов горбуши удебными снастями без путевок и вне рыбопромысловых участков. Ученый совет СахНИРО ее одобрил и рекомендовал внести соответствующие изменения в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
- Теперь предстоит получить поддержку головного института отрасли – Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - и Федерального агентства по рыболовству, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов. - В случае положительного решения жители Сахалинской области получат нормативно закрепленное право ловить горбушу удебными снастями без путевок и вне рыбопромысловых участков. При этом предусмотрен суточный лимит в количестве трех экземпляров в день на одного человека. По предварительным оценкам, внесение изменений в Правила рыболовства затронет всего лишь около пяти процентов общих объемов возможного вылова горбуши. Оставшуюся часть лимитов, как и прежде, в основном будут осваивать рыбопромышленные предприятия.
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