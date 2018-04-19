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Сахалин готов закрыть на сто процентов все потребности России в агаре

Резидент Свободного порта Владивосток – компания "ДВ Альянс" - планирует запустить в городе Корсакове Сахалинской области производство пищевого и микробиологического агара.

Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Мы хотим сориентировать производство по микробиологическому агару. Он предназначен для научных институтов и исследований. У нас нет производств в России, которые производят микробиологический агар. Все производство делается в Европе, в основном в Испании. Мы готовы заменить на сто процентов все потребности России в таком виде агара. Также 10 процентов нашего производства пойдет на выпуск пищевого агара», - говорит директор компании «ДВ Альянс» Андрей Хикматуллин.

Производство будет запущено благодаря модернизации предприятия. Объем вложений в проект около 800 млн рублей. В данный момент в реализацию проекта уже вложено 230 млн рублей. Как пояснил директор ООО «ДВ Альянс», сейчас проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации по переоборудованию и ремонту завода, строительству цеха по первичной переработки на Курилах. Мы уже провели 2017 году первые переговоры и консультации с японскими инженерами, но для удешевления проекта сейчас ждём китайских специалистов.

«С 2009 года завод находится на стадии консервации. Сейчас производство стоит. Мы оформили лицензию на водопользования, электричество, оформили договор пользования водных биологических ресурсов сырьё (анфельцию) в объёме 9900 тонн. Наша компания стала резидентом Свободного порта Владивосток. Сейчас ведем диалог с Корпорацией развития Сахалинской области о финансировании нашего проекта. Мы хотим полностью модернизировать технологическую линию. На заводе строит японское оборудование 1988 года. Оно изношено. А ведь современное оборудование – залог качественного успеха. Большое внимание будем уделять автоматизации производства, оно может вывести производство на более высокий уровень. Модернизации требует котельная, ремонт административного здания, лаборатории, производственного здания, строительство складов для сырья, замена трубопроводов на нержавеющую сталь. Нужно заменить паровую систему, систему фильтрации и водоподготовки, модернизация очистных сооружений, когда отработанная вода после очистки вновь возвращается на производство – рассказывает Андрей Хикматуллин.

Мощность модернизированного завода составит порядка 120 тонн микробиологического агара в год. Необходимо отметить, что несмотря на то, что Российская Федерация является одним из основных потребителей агара, используемого в научных целях и в пищевом производстве, в настоящее время его внутреннее производство практически отсутствует. В перспективе потребителями агара производимого в г. Корсаков Сахалинской области могут быть как научные институты, так и производители продуктов питания. Производимая заводом продукция будет являться конкурентоспособной по отношению к иностранной продукции по своему качеству.

«В настоящее время пищевая и микробиологическая отрасли медицина и фармацевтика остро нуждаются в агаре и вынуждены закупать его за рубежом, хотя на Сахалине имеются все предпосылки и возможности для производства агара различных типов. Мы так же не ограничиваемся продукцией микробиологического агара, а рассматриваем продукт с высокой добавленной стоимостью, такие как «Здоровое питание», сейчас интернет в обилии о его полезных свойствах», - пояснил Андрей Хикматуллин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: производство  ДВ Альянс  агар  Сахалин 


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