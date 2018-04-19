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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Апреля, 18:00 |
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На Сахалине за три года введено в эксплуатацию около 1 млн кв. метров жилья
В 2018 году строительная отрасль должна будет сдать несколько социально важных объектов, возводимых за счет бюджетных средств – такая задача была озвучена на коллегии министерства строительства Сахалинской области. Это детские сады, новые школы, медицинские учреждения, жильё. Для создания комфортных условий проживания граждан продолжится масштабная реконструкция площадей и скверов, дворовых территорий в муниципальных образованиях региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В 2018 году в поселке Смирных планируют ввести в эксплуатацию пожарную часть. В Долинске – возводится средняя школа на 800 мест, в Холмске - мастерские МБОУ СОШ № 9. Кроме того, будет дан старт строительству школ-детсадов в селах Тунгор Охинского района и Кировское, Тымовского района, детского сада в селе Ильинское, Томаринского района.
- Время требует стабильности в строительном комплексе, необходимо, чтобы сахалинские строительные организации были конкурентоспособны, обладали ресурсами как человеческими, так и техническими для качественного выполнения всех поставленных задач без нарушений сроков контрактов, - отметил, выступая на коллегии, губернатор области Олег Кожемяко. - Поэтому региональное правительство реализует комплекс мер, направленных на поддержку отрасли. Это и субсидирование затрат на транспортные расходы при доставке строительных материалов на Курильские острова, и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья и социальных объектов. Кроме того, как вам уже известно, совместно со строительным сообществом, мы внесли в правительство Российской Федерации очень актуальные для Дальнего Востока предложения по изменению федерального законодательства. Они касаются предоставления равных экономических условий дальневосточным строительным компаниям при проведении конкурсных процедур.
В строительной отрасли Сахалина и Курил работает почти 15 тысяч человек, по количеству занятых она занимает третье место в экономике региона, уступая только торговле и транспорту. Объем работ, выполненный работниками строительной сферы, в 2017 году составил 66,5 миллиардов рублей. От предприятий строительной отрасли и промышленности строительных материалов в консолидированный бюджет области поступило налоговых доходов на сумму 5,5 миллиарда рублей.
Правительство области наметило ряд мер по поддержке предприятий строительной отрасли. Среди них - обеспечение инженерной инфраструктурой за счет средств бюджета земельных участков, планируемых для жилищного строительства и строительства социальных объектов; увеличение количества социальных выплат для семей – участников жилищной программы; максимальное сокращение сроков проверки документов на оплату выполненных работ. Только их реализация поможет снизить стоимость квадратного метра нового жилья, увеличить спрос на него, ускорить оборот финансовых ресурсов и качество подготовки документов на оплату администрациями муниципальных образований.
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