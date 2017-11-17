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На Кунашире построят комплекс по производству рыбьего жира и муки
Межведомственная комиссия Сахалинской области по рассмотрению вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности одобрила к финансированию за счет средств АО «Корпорация развития Сахалинской области» инвестиционный проект «Строительство цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира».
Инициатор проекта - ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат». Строительство цеха предполагает создание мощностей, позволяющих перерабатывать рыбные отходы и рыбу в рыбную муку и рыбий жир. При этом будут решены вопросы, связанные с экологией, а производство станет безотходным. К тому же это создаст предпосылки для дальнейшего развития мощностей по глубокой переработке рыбного сырья.
Проектом предусмотрено приобретение современного оборудования, способного производить до 5 тысяч тонн рыбной муки и 3,5 тысяч тонн рыбьего жира в год. Общая стоимость проекта составит 1 мрд. 83 млн. рублей. Средства Корпорации развития Сахалинской области составят 75% или 812 млн. рублей. Средства бизнеса – 271 млн. рублей. Причем возврат основного долга по займу будет осуществляется ежеквартально с отсрочкой по погашению основного долга до двух лет.
Инвестиционный проект предполагает создание высокотехнологичного комплекса, направленного на переработку рыбных отходов в муку и рыбий жир производительностью до 504 тонн по сырью в сутки. Завод будет оснащен двумя линиями способными перерабатывать 168 и 336 тонн сырья в сутки. Основным сырьем для производства рыбной муки и жира будут отходы от переработки рыбы (головы, кости, субпродукты), а также свежая скумбрия и сардины.
Емкость мирового рынка рыбной муки огоромна, по подсчетам специалистов - более двух миллионов тонн в год. Восемь зарубежных и российских компаний уже заключили договора на поставку будущей продукции Южно-Курильского рыбокомбината.
- Предпочтение мы будем отдавать российским компаниям. В первую очередь это крупные производители кормов для животных, таких как «Марс» - производитель кормов под торговой маркой «Ройал Каннин» и «Нестле Россия» - производитель кормов «Пурина». Как известно, в соответствии с доктриной производственной безопасности Россия должна сама обеспечивать себя мясом птицы, свинины, говядины. Для того, чтобы вырастить 1 тонну свинины необходимо около 10-15 кг. рыбной муки. Сегодня мы прорабатываем предложения с основными трейдерами рыбной муки и других компонентов для комбикормовых заводов. Также наша продукция весьма востребована в аквакультуре. Рыбоводство в России растет стремительными темпами. Только за 2016 год её рост составил 36%. Проблем со сбытом нашей продукции не предвидится, - сообщил собравшимся Дмитрий Гусев, начальник производственно-коммерческого отдела ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат».
Для Корпорации развития Сахалинской области это будет уже седьмой проект, реализуемый за счет предоставления заёмных средств. Данный проект полностью соответствует требованиям инвестиционного меморандума акционерного общества, все предоставляемые средства обеспечены ликвидным залогом, гарантии их возврата с прибылью не вызывают сомнений.
- Важно то, что в основу проекта заложены основы экологической безопасности определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 663. Сам проект, по сути, является объектом по переработки промышленных отходов. Также мы видим здесь возможность импортозамещения на рынке рыбьего жира и муки за счет высокого качества и конкурентной цены. Кроме того, проект создаст 46 новых рабочих мест и обеспечит существенный вклад в бюджетную систему Сахалинской области, - сообщил, представляя проект, заместитель директора департамента инвестиций и проектного управления АО «Корпорация развития Сахалинской области Виктор Труш.
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