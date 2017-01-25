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Среда| 01 Февраля, 02:38 |
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Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорации развития Сахалинской области
Все они из области сельского хозяйства. Два из них связаны со свиноводческим комплексом в с. Таранай Анивского района. Еще один будет реализован в Корсаковском районе, в с. Раздольное. Это молочно-товарная ферма на 1 000 голов дойного стада и агрогородок. Корпорация профинансирует строительство всех производственных объектов данного проекта, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Корпорации развития Сахалинской области.
В структуре проекта инвестиций самый большой по стоимости удельный вес имеет молочно-товарная ферма, которая уже в 2018 году должна производить 5,8 тысяч тонн в год сыров и молока. Молочной и кисломолочной продукции будет производиться 2,1 тысячи тонн в год. В структуре молочной продукции самый большой удельный вес, 53%, будет имеет товарное молоко. Будущий ассортимент продукции фермы включает в себя 11 различных наименований. В результате реализации проекта будет дополнительно создано 60 новых рабочих мест, ВРП региона ежегодно будет прирастать на 655 млн. руб., а ежегодные поступления в бюджет составят не менее 77 млн. руб.
Инициатором проекта «Комплекс глубокой переработки свинины» является хорошо известное сахалинцам АО «Мерси Агро Сахалин», заканчивающее строительство второй очереди свинокомплекса производительностью до 50 000 голов в с. Таранай Анивского района. Предприятие является резидентом ТОСЭР «Южная».
Реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней около 5 млн. руб. в год. Будет создано 93 новых рабочих места. ВРП региона ежегодно будет увеличиваться на 107 млн. руб. Рынок островного региона будет обеспечен широким ассортиментом качественной мясной продукции, которая теперь станет поставляться в центральную и северную часть Сахалина и на Курильские острова.
Для стабильной работы свинокомплекса, улучшения его экономики потребуется создать первое на Сахалине производство полнорационных кормов для свиней. Проект строительства комбикормового завода также получил одобрение членов МВК. Целью проекта является организация производства комбикормов для свиней мощностью до 25 тонн в час. Инициатором проекта является ООО «Сахалинский ККЗ». Данный комбикормовый завод станет первым на Сахалине производством полнорационных кормов для свиней и полностью закроет потребность производителей свинины в данном виде продукции. Вклад в ВРП региона при этом до 2030 года составит около 7 млрд. рублей. Ежегодно в бюджет области в виде налогов от данного производства будет поступать порядка 31 млн. рублей. Будет создано до 53 высокопроизводительных рабочих мест.
Роман Николайчук, и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области»: Безусловно, реализация данных проектов повысит уровень продовольственной безопасности Сахалинской области, снизит зависимость от завозимой продукции. Продукция сельхозпредприятий будет представлена в широком ассортименте на региональном рынке с дифференцированным подходом в ценообразовании, обеспечивая в том числе и доступность цен на отдельные виды продукции.
Досье "Дальневосточного капитала": Акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области», является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом. Создано в конце 2015 года. 100% акций принадлежит Правительству Сахалинской области. Уставной капитал – 50 миллиардов рублей. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики.
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