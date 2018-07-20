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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 07:39 |
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Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет на Сахалине 29-30 марта
Он состоится 29 – 30 марта. Как и планировалось ранее, мероприятия форума пройдут в Сахалинском государственном университете.
Напомним, в Первом международном МедиаФоруме российских островов примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Организаторы прорабатывают насыщенную программу на основе многочисленных предложений медиасообщества, включающую более 30-ти дискуссий, мастер-классов, семинаров и круглых столов. Также всех участников форума ожидают пресс-туры на крупнейшие предприятия Сахалинской области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.
Досье "Дальневосточного капитала": В состав организационного комитета Первого международного МедиаФорума российских островов входят Правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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