|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Амурская область: Преимущества для инвестиций
Губернатор Амурской области Олег Кожемяко: Повышаем конкурентоспособность в борьбе за ресурсы
Амурская область - один из наиболее крупных субъектов Федерации юга Дальнего Востока. Существенное преимущество региона - географическое положение, дающее возможность наладить тесные экономические связи не только межрегионального значения с субъектами ДФО, но и международную производственную кооперацию с соседним Китаем и странами АТР.
Через территорию области проходят крупные транспортные коридоры - Транссиб, БАМ, федеральные трассы Чита - Хабаровск, «Лена», соединяющие регионы Дальнего Востока с Сибирью и Европейской частью России с выходом на Европу и Северный морской путь.
2011 год стал для Приамурья прорывным по ряду социально-экономических показателей, заложивших основу для дальнейшего развития области. Он стал годом интенсивного развития экономики и повышения уровня жизни: увеличен рост промышленного производства, строительства, инвестиций, доходов населения. В целом индекс промышленного производства в Амурской области в 2011 году по сравнению с предыдущим годом составил 118,0%, в том числе по добыче полезных ископаемых - 138,5%. Введены в строй новые объекты промышленной обработки золота, продолжается развитие энергетической отрасли, новый импульс развития получили предприятия машиностроительного комплекса региона. Но мы понимаем, что находимся лишь в начале пути.
Известно, что развитие экономики напрямую зависит от объема инвестиций в основной капитал. У нашей области в этом вопросе по-настоящему обнадеживающие перспективы! Темп роста инвестиций составил 137% (РФ - 106,2%), область занимает 9-е место в России по объему инвестиций в расчете на душу населения.
Правительством области подготовлена Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года. Главная ее цель - повышение качества жизни населения на основе стабильного и постоянного роста экономики. Главной целью преобразований является повышение конкурентоспособности в борьбе за ресурсы (трудовые, инвестиционные и другие). Важнейшим инструментом для эффективной реализации Стратегии является формирование благоприятного инвестиционного климата и позитивного имиджа региона, обеспечивающих привлечение инвестиций в расширенное воспроизводство в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности области. В регионе принята долгосрочная целевая программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области», которая, по существу, стала планом комплексной работы по формированию лучших условий для ведения бизнеса. В этом направлении мы движемся последовательно и готовы сотрудничать с российскими и зарубежными инвесторами.
Современный взгляд на экономику Приамурья, оценка стратегических возможностей региона, экспортный потенциал и близость рынков сбыта позволяют увидеть структуру экономики области по-новому - опирающейся не только на традиционные виды деятельности, но и на развитие высокотехнологичных обрабатывающих производств высокой степени переработки добываемых ресурсов, туризм и космическую отрасль. Для создания новых и развития действующих отраслей, притока инвестиций в области есть все необходимые условия.
Диверсификации экономики Амурской области способствует ряд конкурентных преимуществ. Среди них - близость крупнейшего, стремительно растущего рынка АТР, заинтересованного в развитии интеграционных связей с российским Дальним Востоком, центральное положение области в транспортной системе региона и международных транспортных коридорах. Область обеспечена производственными площадями, необходимой инженерной инфраструктурой и имеет свободные энергетические мощности. Кроме того, на ее территории расположена богатейшая минерально-сырьевая база, благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию сельского хозяйства.
Все эти конкурентные преимущества поддерживаются программами развития региона и отраслей экономики, а также действиями правительства области по созданию благоприятного инвестиционного климата. Для потенциальных инвесторов правительство региона предусматривает государственные гарантии Амурской области, налоговые льготы и каникулы, отсрочки и рассрочки по региональным налогам, планируется создание зон опережающего развития с льготным режимом налогообложения и возможностью предоставления инвестиционного налогового кредита.
Область уже улучшила свои инвестиционные показатели, переместившись по итогам 2011 года с 65-го на 53-е место по уровню инвестиционного риска, и вошла в группу 3B2 «незначительный потенциал - умеренный риск». В прошлом году в экономику и социальную сферу области поступило 123 млрд рублей инвестиций, 60% которых пришли на инфраструктурные проекты.
Курс - глубокая переработка
Амурская область богата природными ресурсами. В течение нескольких последних лет Приамурье стало ведущим производителем золота не только на Дальнем Востоке, но и целом в России. Но, как и в большинстве дальневосточных регионов, добывающая промышленность области ориентировалась на создание первичного передела и экспорт концентратов полезных ископаемых. Проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье» в корне изменит ситуацию, область уходит от сырьевой направленности экономики, ориентируясь на глубокую переработку сырья с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Проект создания горно-металлургического кластера реализуется на территории двух областей - Амурской и Еврейской автономной - и подразумевает строительство комплекса металлургических предприятий, связанных с глубокой переработкой железорудного сырья, объектов транспортной, энергетической инфраструктуры, в том числе общегосударственного значения.
Инвестором проекта является Группа компаний «Петропавловск», его общая стоимость оценивается в 107 млрд рублей, из которых уже инвестировано более 14 млрд. На территории Амурской области в рамках создания горно-металлургического кластера начато освоение Куранахского месторождения ильменита и производство ильменитового концентрата - сырья для производства титана. Капитальные затраты в проект уже составили 8,5 млрд рублей.
Другим звеном кластера станет Гаринский ГОК, который планируется построить на базе одноименного железорудного месторождения в Мазановском районе Амурской области. Продукция комбината будет поступать для глубокой переработки на Кимкано-Сутарский комбинат, а в дальнейшем направляться для производства прямовосстановленного железа на будущем Дальневосточном металлургическом комбинате. Инвестиции в строительство Гаринского ГОКа составят 10,7 млрд рублей, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2015 год.
Дальневосточный металлургический комбинат станет первым в России, использующим инновационную технологию металлизации - IТmk3, разработанную в последнее десятилетие японской компанией Кобе Стил (Cobe Steel). Он будет производить железо прямого восстановления, или гранулированный чугун, т. е. самое высококонкурентное сырье для электрометаллургического производства стали.
Инфраструктурной частью кластера станет строительство железнодорожной ветки Шимановская - Гарь, которая свяжет в единую транспортную сеть предприятия кластера, дав возможность доставлять промпродукт Гаринского ГОКа на Кимкано-Сутарский ГОК для глубокого обогащения, а потом на Дальневосточный металлургический комбинат. Помимо этого строительство дороги позволит осуществить дальнейшее освоение огромных территорий Дальнего Востока, расположенных между БАМом и Транссибом.
Соевый кластер
Уйти от сырьевой направленности в сельскохозяйственной отрасли призвана инициатива Правительства Амурской области по созданию производственно-технологического комплекса по выращиванию и переработке зерновых и масличных культур, производству кормов и развитию животноводства. Ее реализация будет осуществляться на основе создания соевого кластера.
Реализация проекта рассчитана до 2016 года и оценивается в 21,8 лрд рублей. В рамках проекта планируется строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои мощностью до 300 тыс. т, дополнительных элеваторов с суммарной мощностью хранения до 100 тыс. т, животноводческих комплексов разного направления, а также мелиоративных систем и дорог. В проект приглашаются и иностранные инвесторы, которые дополнительно к предоставляемым региональным льготам получат в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения в центральной части области.
Два кластера - одна агломерация
На базе двух кластеров - туристско-рекреационного «Дорога в Азию» и промышленно-производственного «Каникурган» - в непосредственной близости от областного центра Приамурья создается «Амурская агломерация «Благовещенск-2025».
Идея этого проекта возникла исходя из географически выгодного приграничного положения двух городов - российского Благовещенска и китайского Хэйхэ - и наличия между ними одного из самых крупных на российско-китайской границе пассажирского пограничного перехода. Проектом предусматривается увеличение туристского потока на этом направлении до 1 млн человек, для чего предполагается строительство комплекса туристических объектов в рамках проектов «Золотая миля» и «Маленькая Голландия» с созданием экспо-центра, аквапарка, ледового дворца, трансграничной канатной дороги через реку Амур, парков Мелового периода и «Космическая Одиссея» и др.
Только на подготовку инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера «Дорога в Азию» предусмотрено 16 млрд рублей государственных средств, часть которых поступит из федерального бюджета. Еще 24 млрд рублей потребуется на создание сопутствующей инфраструктуры. Большую часть средств на нее - около 60% - планируется получить из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Срок реализации проекта: 2013 - 2025 гг. По объемам туристических потоков к 2025 году проект выйдет на свои максимальные показатели.
Промышленно-производственный кластер «Каникурган» предусматривает развитие на территории Амурской области обрабатывающих высокотехнологичных производств и создание опорного транспортно-логистического центра Дальнего Востока посредством организации региональной зоны экономического благоприятствования.
Будущий транспортно-логистический комплекс увяжет Северный морской путь, железные дороги Республики Саха (Якутия), Транссиб в единый международный транспортный коридор с железнодорожной системой КНР. Таким образом, будет создана сухопутная альтернатива существующему морскому международному транспортному коридору «Европа - Азия», имеющая ряд конкурентных преимуществ в уменьшении стоимости и сроков доставки грузов, минимизации перевалочных операций на пути их следования.
Объем инвестиций в подготовку инфраструктуры зоны «Каникурган» оценивается в 2,6 млрд рублей, в транспортно-логистический комплекс -16 млрд рублей. К реализации этого инфраструктурного проекта также планируется привлечь средства Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Энергетика пополнится новой ТЭС
Проект «Строительство Ерковецкой тепловой электростанции в рамках широкомасштабного экспорта электроэнергии из России в Китай» будет реализован на базе Ерковецкого буроугольного месторождения.
Помимо станции мощностью до 3600 МВт ожидаются строительство и ввод в эксплуатацию объектов электрической генерации на территории РФ суммарной мощностью 10 800 МВт, сетей переменного и постоянного тока на территории РФ и КНР, поэтапное, до 2020 года, увеличение экспорта электроэнергии в КНР до 60 млрд кВт в год.
Восточный космодром
Проект «Строительство космодрома Восточный связан с созданием в Амурской области до 2018 года космического комплекса для обеспечения подготовки и запуска перспективных космических аппаратов, транспортных грузовых и пилотируемых кораблей нового поколения, перспективных программ по изучению и освоению небесных тел, а также осуществления международного сотрудничества в данной сфере. Объем инвестиций в проект - 460 млрд рублей. По оценке экономистов, именно этот проект станет одной из точек роста российского Дальнего Востока.
Руководство Амурской области позаботилось, чтобы инвестиционные планы подкрепить нормативно-правовой базой. В прошлом году принята долгосрочная целевая программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области на период до 2013 года», приняты областные законы «О локальных зонах экономического благоприятствования на территории Амурской области», «О государственно-частном партнерстве в Амурской области».
В числе текущих задач на этот год правительство области видит создание агентства по привлечению инвестиций, работающего по принципу «одного окна», выполняющего функции по разработке, «упаковке» и сопровождению инвестиционных проектов, взаимодействию с государственными институтами развития и федеральными органами. Создание регионального инвестиционного фонда - еще одна из приоритетных задач правительства области. Кроме того, будут продолжены подготовка программ кластерного и формирование зон территориального развития и экономического благоприятствования с особыми условиями хозяйствования для инвесторов, в том числе иностранных. И, конечно, непосредственная реализация инвестиционных проектов.
Правительство Амурской областиМинистерство экономического развития
Тел. (4262) 232-102
E-mail: departament@kvest.amurobl.ru
Надежда Воронцова, "Дальневосточный капитал".
- Спасти рядового дальневосточника
- Жилье, которое мы выбираем
- John Deere - на ваше поле
- Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
- Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
- Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала Первой грузовой компании: Мы готовы подхватить растущий грузопоток
- На Дальнем Востоке бесспорным лидером по логистическим проектам выступает Приморье
- Дальневосточные дороги - уже не для дураков
- Дальневосточные мосты ведут в будущее
- Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.