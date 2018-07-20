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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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Еврейская автономная область: От металла до сои
Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области: Мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока
Транзитные возможности области, развитие ее логистической составляющей в условиях рынка являются неплохим конкурентным преимуществом. Три речных пункта пропуска на границе с Китайской Народной Республикой обеспечивают внешнеторговые связи, получающие все большее развитие. Важнейшим инфраструктурным объектом, способным перераспределить транспортные потоки в условиях азиатско-тихоокеанского сотрудничества, станет международный железнодорожный мостовой переход через реку Амур в районе с. Нижнеленинского. Другие инвестиционные проекты, реализуемые на территории области, позволят развить металлургическое производство как новую сферу деятельности, вывести на современный уровень агропромышленный комплекс, переработку лесной и сельскохозяйственной продукции. Мы ориентируемся на создание крупных предприятий, способствующих прорыву экономики в различных направлениях. При этом вкладываем собственные средства в создание объектов необходимой инфраструктуры. Надеемся на то, что «работающие» инвестиции и развитые производства будут способствовать привлечению новых капиталов.
Стратегией социально-экономического развития области до 2020 года в качестве одного из приоритетов выделено развитие внешнеэкономических связей Еврейской автономной области с государствами Северо-Восточной Азии. Таможенная статистика показывает рост грузооборота со странами СВА. В планах сотрудничества - развитие Южно-Хинганского промышленного, а также Кимкано-Сутарского и Биробиджанского промышленно-транспортных узлов, Бирофельдского ареала топливно-энергетических ресурсов, включая Ушумунский буроугольный бассейн, аграрного пояса и других направлений.
По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал составил 152 тысячи рублей на душу населения, по этому показателю область занимает 4-е место среди субъектов Российской Федерации Дальнего Востока. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. Значительная часть иностранных инвестиций поступает в Еврейскую автономную область в основном из Англии, Китая и других стран. Впредь мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока. Нашей целью является определение своей ниши в общих интеграционных процессах и создание таких условий для развития, при которых не будет препятствий для свободного передвижения капиталов, товаров и рабочей силы, для различного рода обменов опытом, технологиями, инновациями. Нас привлекают условия равноправного сотрудничества, а также открытость партнеров, их целей и намерений".
Для дальнейшей переработки продукции ГОКа планируется с 2015 года приступить к строительству Дальневосточного металлургического комбината, который станет первым в России металлургическим комбинатом с использованием инновационной технологии металлизации - IТmk3, разработанной в последнее десятилетие японской компанией Cobe Steel.
На основе обогащенного концентрата Кимкано-Сутарского комбината Дальневосточный металлургический комбинат в 2018 году будет производить 2,5 млн тонн железа прямого восстановления.
Общая стоимость проектов составляет 59,5 млрд рублей, в том числе строительство ГОКа - 24,0 млрд рублей.
Совместно с китайскими партнерами планируется в ближайшее время приступить к строительству железнодорожного мостового перехода через р. Амур в с. Нижнеленинское (РФ) и г. Тунцзян (КНР). В настоящее время завершен этап проектирования мостового перехода, проектная документация прошла государственную экспертизу. Стоимость проекта 7,0 млрд рублей. Предполагаемый объем грузоперевозок по новому мосту - 20 млн тонн.
Одновременно планируется реконструировать железнодорожную линию Биробиджан - Ленинское протяженностью 124 километра. Строительство моста потребует создания инфраструктурных объектов для пункта пропуска через госграницу.
С 2008 года в Октябрьском районе области предприятием с иностранными инвестициями ООО «Хэмэн - Дальний Восток» реализуется проект по освоению рудника Поперечный по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно-Хинганском месторождении со строительством фабрики. Планируемая мощность предприятия: добыча и обогащение марганцевой руды мощностью до 150 тыс. т в год и получение 60 тыс. т концентрата марганца. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие. Общая стоимость проекта - 700,0 млн рублей. Проектом предусматривается создание более 150 рабочих мест.
В начале 2011 года крупная компания Группа «Магнезит» стала победителем аукциона по разработке Союзного месторождения графита. Инвесторами проекта планируется к 2016 году ввести в эксплуатацию горно-обогатительное предприятие по производству кристаллического графита с проектной мощностью 34,0 тыс. тонн графитового концентрата в год. С 2011 по 2016 годы запланировано вложить в строительство предприятия 2,1 млрд рублей, создать 229 рабочих мест.
На площади месторождения выделен перспективный для поисков и разведки участок Тополихинский площадью 4,0 кв. км. Прогноз запасов - 1,9 млн т графитовых сланцев. Графит планируется поставлять в Челябинскую область на комбинат «Магнезит», планируемый объем поставок к 2020 году составит 10,0 тыс. тонн в год.
Основными направлениями развития лесопромышленного комплекса на территории области являются расширение использования доступных лесных ресурсов и глубокой переработки древесины.
В приграничных с КНР районах области в с. Пашково Облученского района, с. Нижнеленинском Ленинского района реализуются проекты по глубокой переработке леса, заготавливаемого как в ЕАО, так и в соседних регионах. Предприятия планируют производить паркет, ламинатную доску, мебель и др.
Приоритетным направлением развития экономики области является сельское хозяйство.
Наличие естественных кормовых угодий, резервов пастбищ и сенокосов создает благоприятные возможности для развития животноводства. На территории области предполагается организация крупных животноводческих комплексов, семейных ферм молочного и мясного направления.
Одной из самых распространенных выращиваемых в области сельхозкультур является соя. Имеющаяся сырьевая база позволяет создать современное производство высококачественных соевых продуктов - изолятов.
На первом этапе реализации проекта предусматривается строительство завода годовой мощностью 100 тыс. тонн переработки соевых бобов, в дальнейшем планируется увеличить объем переработки сои до 200 тыс. тон в год. Сырьевая база - ЕАО, Хабаровский край, Амурская область. Стоимость проекта: 1,6 млрд рублей, в том числе капитальные вложения - 0,94 млрд рублей.
Правительство Еврейской автономной области
Управление экономики
Тел.: (42622) 233-96, 201-56
E-mail: econ@post.eao.ru
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