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24 Августа 2012, 20:40 | Тема номера

Приморский край рвется в лидеры экономического роста

Во Владивостоке развернулось масштабное строительство, которое придало городу облик, достойный международного центра экономического сотрудничества России со странами АТР

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Приморского края: Будущее Приморья - за новой экономикой

"Приморский край уже сегодня реально использует свое уникальное географическое положение и стал одной из самых перспективных территорий России для развития бизнеса. Подготовка к саммиту АТЭС обеспечила Приморью хорошие стартовые позиции, на основе которых необходимо продолжать развитие.

Край нацелен на активные интеграционные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому важнейшими для себя задачами руководство региона видит создание условий для проявления предпринимательской инициативы и улучшение инвестиционного климата.

Два триллиона рублей - такова общая стоимость инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Приморья сегодня. Это проекты по модернизации отраслей традиционной специализации, таких как рыбохозяйственный комплекс, сельское хозяйство, транспортная система. Но будущее Приморского края - за новой экономикой, а именно - за развитием автомобилестроения, судостроения, малой авиации, нефте- и газохимии, за инновационными проектами. Уже видны очертания будущего судостроительного кластера, автомобилестроительной, туристической отраслей, новых транспортно-логистической инфраструктуры и энергетики.

Но мы только в начале пути. Реализовать Стратегию развития Приморского края в полном объеме помогут инвестиции, в том числе иностранные, и привлечь их - для нас целевая задача."

 Уже сегодня Владивосток называют Восточной столицей России. И решение правительства и президента РФ провести саммит АТЭС именно здесь ознаменовало новый поворот как в геополитике страны, так и в переоценке роли российского Дальнего Востока в дальнейшем развитии России. Во Владивостоке развернулось масштабное строительство, которое придало городу облик, достойный международного центра экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

На инфраструктурные объекты Владивостока из федерального бюджета было направлено 200 млрд руб., а общий объем инвестиций превысил 680 млрд руб. Эти средства были нацелены прежде всего на то, чтобы сделать город по-европейски комфортным для жизни. Что из этого получилось, жители и гости Приморья могут уже оценить. В рейтинге регионов России по показателям социально-экономического развития Приморский край занимает сегодня 17-е место.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокМинувшие годы дали новый стимул экономике всего Приморского края. Трансграничность территории края, действующие государственные программы по совершенствованию транспортно-логистической и энергетической инфраструктур, а наряду с этим - улучшение делового климата - все это стало значимым потенциалом для развития бизнеса и предпринимательской инициативы, привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

Благодаря своей территориальной близости к основным рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличию транспортной и энергетической инфраструктуры, многоотраслевая экономика Приморья уже сейчас играет ключевую роль в формировании валового регионального продукта (ВРП) Дальневосточного федерального округа. На протяжении последних лет, с 2006 по 2011 годы, в Приморском крае объем валового регионального продукта увеличился в 1,4 раза, промышленное производство - в 1,6 раза, внешнеторговый оборот - в 2 раза, объем инвестиций в основной капитал вырос в 4,7 раза.

Так, в 2011 году темп роста ВРП составил 7%, что сопоставимо с показателями развития ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китая, Республики Корея, Японии. В экономику и социальную сферу края за год привлечено 278,4 млрд рублей инвестиций, 21,3% к уровню 2010 года. Причем частные инвестиции составили более половины - 181,4 млрд рублей, что позволяет признать Приморский край привлекательным регионом для инвесторов. Этот вывод, кстати, подтверждается исследованиями Рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно которому Приморье занимает 22-е место среди 83 субъектов Российской Федерации по инвестиционной привлекательности.

Курс на диверсификацию

Диверсификация экономики для Приморья, как и для всех субъектов ДФО, остается приоритетом. Стратегия развития края направлена на реализацию новых, в ряде случаев уникальных проектов, основанных на инновационных технологиях. Среди крупных - судо- и автомобилестроение, нефтегазохимия, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. В крае есть потенциал для создания новых производств в области информационных технологий, фармацевтики, медицины. И это не говоря о назревшей модернизации традиционных для края производств.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокКонечной целью такой стратегии являются рост бюджетных доходов, повышение уровня жизни населения, привлечение новых трудовых ресурсов. В соответствии со стратегическими задачами в крае реализуются 69 инвестиционных проектов общей стоимостью более $100 млрд. Но уже в ближайшие годы здесь может стартовать еще ряд крупных инвестпроектов.

Задачи поистине масштабные и требуют немалых инвестиций, поэтому руководство Приморского края определило инвестиционные приоритеты по шести направлениям.

В рамках создания в Дальневосточном регионе одного из шести российских газонефтехимических кластеров перед Приморским краем открылись новые возможности, связанные с транспортировкой углеводородного сырья по территории края к портам. И они уже успешно реализуются.

Компания «Роснефть» строит в Приморье один из крупнейших в России и в мире нефтехимических комплексов, который будет выпускать порядка 10 млн тонн продукции с глубиной переработки не ниже 95%. Нефтехимический комплекс включает производство пиролиза, моноэтиленгликоля, полиэтилена, полипропилена, альфа-олефины. Полная стоимость проекта оценивается в 173,2 млрд руб.

ОАО «Газпром» уже в этом году собирается приступить к строительству газотранспортной системы «Якутия - Хабаровск - Владивосток» и в соответствии со своими стратегическими планами предусматривает строительство в южной части края заводов по переработке и сжижению природного газа (СПГ) общей стоимостью около 500 млрд рублей. Строительство завода СПГ позволит обеспечить поставку российского сжиженного газа на внутренний рынок и в страны АТР, экспорт природного газа морским транспортом в любую из стран мира.

Конкурентным направлением для привлечения инвестиций в Приморский край является развитие транспортно-логистических комплексов с организацией интермодальных перевозок для обеспечения российского внешнеторгового грузооборота и международного транзита грузов и пассажиров. Это дало второе дыхание приморским портам, созданию новых транснациональных транспортных коридоров. В рамках этой программы по сути дела построен новый международный аэропорт Владивосток в Кневичах, который станет российским звеном в международных авиаперевозках АТР.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокВажным направлением развития экономики региона стало создание в Приморье судостроительного кластера. На базе ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» совместно с корейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSМЕ) реализуется проект создания верфи по производству крупнотоннажных танкеров ледового класса водоизмещением до 250 тыс. тонн в г. Большой Камень. Крупнейшим инвестором первого этапа выступает Дальневосточный центр судостроения и судоремонта российской Объединенной судостроительной корпорации. К концу 2012 года ожидается ввод в строй первой очереди судостроительной верфи. В дальнейшем каждые два года, вплоть до 2018 г., ожидается поэтапная сдача объектов проекта.

Несколько южнее, в бухте Пяти Охотников, совместно с китайско-сингапурским концерном Yantai Raffles Shipyard начинается создание специализированной верфи СП «Восток-Раффлс» с установкой грузового комплекса «Тайсун II» грузоподъемностью 40000 тонн, который позволит строить буровые платформы для шельфовых нефтегазовых проектов.

Активно идет модернизация отраслей традиционной специализации (агропромышленного, лесного, рыбохозяйственного комплексов) и энергетики. Причем администрацией Приморского края особый акцент сделан на развитие зеленых технологий, которые в перспективе могут стать одной из основных статей экспорта в страны АТР. Край поддерживает проекты инновационного развития сельского хозяйства, направленные на производство экологически чистой продукции, обеспечение продовольственной безопасности Приморья; проекты, которые позволяют решить актуальную задачу снижения цен на продовольственные товары. В настоящее время в крае ведется строительство нескольких животноводческих комплексов общей стоимостью около 4,5 млрд рублей.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокВ сфере развития энергетики вниманию инвесторов предлагаются проекты строительства Находкинской ТЭЦ на природном газе и Уссурийской ТЭЦ на буром угле общей стоимостью около 40 млрд рублей. Их реализация позволит обеспечить энергией новые производства, входящих в кластер по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, а также надежность электроснабжения потребителей юга Приморского края. Ожидается участие иностранных инвесторов.

Особо перспективное направление - развитие и внедрение инноваций. В Приморском крае значителен потенциал высокотехнологичных производств в таких областях, как фармацевтика, медицина, информационно-коммуникационные технологии. Идет работа над проектом Технопарк высоких технологий, который позволит Приморью стать международным центром инновационного трансфера России на Дальнем Востоке, реализовать возможности развития высокотехнологичных производств и выхода на международный рынок инновационной продукции.

Базовой основой для этого стало завершение строительства Дальневосточного федерального университета - высшего учебного заведения нового типа. К 2025 году в нем будет обучаться около 50 тысяч студентов не только из России, но и из стран АТР, будут преподавать лучшие профессора и ведущие ученые. ДВФУ призван обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для инновационной экономики и расширения научно-технологического международного сотрудничества.

Отдыхать в Приморье

Как важный приоритет нового облика Приморского края рассматривается развитие туризма. Сегодня в крае реализуется крупнейший проект - интегрированная развлекательная зона на базе игорно-развлекательной зоны (ИРЗ) «Приморье» в бухте Муравьиной, в получасовой доступности от международного аэропорта. Предполагаемый объем инвестиций - не менее 55 млрд рублей.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокПо оценкам специалистов, уникальная экосистема края, его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона делают приморскую интегрированную зону наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций. Проектом игорной зоны «Приморье» предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса с казино, яхт-клуба, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, благоустроенных территорий и пляжей. Уже сейчас интерес к ИРЗ проявляют российские и иностранные инвесторы из США, Китая, Сингапура и Малайзии. Начат процесс запроса концепций от потенциальных инвесторов игорной зоны (requests for concepts), который ведет компания Galaviz & Co. (Лас-Вегас, США). В случае правильного развития ИРЗ «Приморье» сможет привлекать до 8 млн туристов (внутренних и иностранных) в год. Причем инвестиционный проект, который рассчитан до 2022 года, уже перешел в стадию реализации. В бухте Муравьиной сегодня идет строительство гостиничного комплекса с казино.

Подготовка проведения саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в сентябре 2012 года уже обеспечила создание во Владивостоке современной деловой инфраструктура для проведения международных мероприятий на самом высоком уровне, отвечающем мировым стандартам. Благодаря этому Владивосток наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи может стать одной из приоритетных площадок проведения крупных международных мероприятий и развития сегмента делового туризма - MICE TOURISM.

Сделать климат мягким

zrpress.ru, золотой рог, владивостокПо оценке журнала Forbes, в рейтинге лучших российских регионов для бизнеса Приморский край занял 1-е место в Дальневосточном федеральном округе. В экономике края сегодня работает около $600 млн иностранных инвестиций.

В настоящее время на его территории действует порядка 400 предприятий с иностранным капиталом, а общее количество присутствующих иностранных фирм и компаний с зарубежным участием достигло 2000. Среди них представительства крупнейших международных брендов: SIEMENS (Германия), Yantai Raffles (Сингапур), Nycomed Pharma (Норвегия), Ssang Yong, Технохолдинг Sumotori, Lotte, Hyundai (Республика Корея), SKF (Швеция), MAZDA, KOMATSU CORPORATION (Япония) и других.

Успешные проекты с участием иностранных инвесторов реализуются в разных секторах экономики Приморского края. К примеру, в лесоперерабатывающей отрасли с участием японской компании «Сумитомо Корпорэйшн» ОАО «Тернейлес» введены заводы ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» для обеспечения поставки на японский рынок отделочных и клееных пиломатериалов для домостроения. Российской компанией SOLLERS и корейской компанией Ssang Yong в декабре 2009 года во Владивостоке был запущен автозавод по сборке внедорожников SsangYong. Объем инвестиций составил 2,3 млрд руб. В рамках проекта созданы два конвейера, испытательный комплекс и логистический терминал. В 2012 году на производственной площадке «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» будут запущены еще два проекта: с японскими компаниями «МИЦУИ» по производству внедорожников Toyota LC Prado и Mazda по созданию совместного предприятия по выпуску новых моделей автомобилей Mazda - кроссовера CX5 и седана класса С/D. Это позволит сформировать в Приморском крае новый автомобильный кластер с общими производственными мощностями на 100 тыс. автомобилей в год и производством автокомпонентов с возможным потенциалом экспорта в страны АТЭС.

Для улучшения предпринимательского климата и формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в Приморском крае реализуется ряд целевых программ. Ключевыми из них являются «Улучшение инвестиционного климата», «Развитие малого и среднего предпринимательства» и «Развитие конкуренции в Приморском крае». Совершенствуется региональное законодательство об инвестиционной деятельности, в том числе готовится проект закона о государственно-частном партнерстве и налоговых льготах для инвесторов. Администрацией края разрабатывается документ по устранению административных барьеров при открытии и ведении бизнеса, нацеленный на сокращение временных и финансовых издержек.

В крае создаются новые институты работы с инвесторами, такие как Совет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края и Инвестиционное агентство, основная функция которого - разработка бизнес-планов эффективных проектов и предоставление инвесторам готовых промышленных площадок. С каждым инвестором в крае проводится адресная работа. А для гарантий иностранных инвестиций в частные проекты на условиях софинансирования привлекаются средства с российской стороны. Сегодня в государственной корпорации Внешэкономбанк и в Фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона на рассмотрении находятся порядка 20 инвестиционных проектов Приморского края общей стоимостью более 390 млрд рублей.

В настоящее время в Приморье идет работа по подготовке новой программы социально-экономического развития на пять лет, которая будет включать карту комплексных инвестиционных проектов в территориальном и отраслевом разрезе. Такая программа станет своего года среднесрочным планом действий как для органов власти всех уровней, так и для потенциальных инвесторов.

Департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки с саммиту АТЭС.

Тел. (423) 220-92-34

E-mail: depeconomy@primorsky.ru

www.primorsky.ru

«Дальневосточный капитал».


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