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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Июля, 04:02 |
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Малым авиапредприятиям Дальнего Востока нужно дотянуть до «высшей лиги»
- Акционер одной серьезной компании мне сказал: работа в коммерческой авиации – это высшая лига, в которую должны попадать только те, кто способен соответствовать предъявляемым высоким требованиям. И наши наблюдения показывают, что высшая лига не может состоять из огромного количества авиакомпаний. Сейчас в России 127 коммерческих перевозчиков. Еще в 2000 году было 296. При этом объемы коммерческих перевозок растут: по пассажирообороту и ряду других показателей производственной деятельности мы достигли показателей 1991 года.
Надо подумать над тем, какую форму должна приобрести дальневосточная авиация. Сейчас на территории ДФО – более 30 коммерческих авиакомпаний, которые в основном эксплуатируют самолеты советского производства АН-24, АН-26 и Як-40, устаревшие вертолеты. И среди них единицы, вкладывающие средства в обновление авиапарка. Очевидно, что всем не удастся удерживать современные международные стандарты безопасности, на введении которых настаивает президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В 2012 году эти стандарты вводятся для международных линий, а уже в 2013 – для всех.
«Дальневосточный капитал».
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