|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Июля, 13:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая: Вступление в ВТО - это психологическая встряска
Рыбопереработка по-разному ощутит последствия ВТО. Крупные рыбоперерабатывающие предприятия европейской части России однозначно выиграют, потому что к 2015 году будут снижены втрое импортные пошлины. При закупках импортного сырья (а рыбопереработка в европейской части России привыкла к атлантической рыбе, ежегодно 450-500 тыс. тонн атлантической сельди, скумбрии и сардины закупают в Европе и Мавритании) они смогут сэкономить примерно $40 млн в год на пошлинах. Прибрежные предприятия тоже получат выигрыш, но только при условии уточнения понятия «прибрежное рыболовство». Сейчас искаженное правовое регулирование прибрежного рыболовства приводит только к одному: свыше 300 тыс. тонн рыбы не вылавливают!
В целом за счет отмены экспортных и импортных пошлин российская рыбная отрасль получит финансовый выигрыш в $150 млн в год. Это хорошо. Однако конкуренция с импортом усилится, поэтому финансовый выигрыш необходимо вкладывать в бизнес. Иначе проиграем. Проиграем крупным иностранным бизнес-объединениям. Они уже сейчас отхватили самые лакомые куски российского рыбного рынка. Уже сейчас Норвежский комитет по экспорту рыбы монопольно контролирует рынок охлажденной аквакультурной рыбы в России (свыше $730 млн в год), Вьетнамский совет по экспорту пангасиуса прочно контролирует рынок мороженого рыбного филе ($350 млн в год). Созданные иностранными игроками картели блокируют доступ российских рыбаков и аквакультурщиков на прибыльные рынки. Вступление в ВТО усилит эту борьбу.
Либо российские рыбаки и рыбопереработчики сумеют организовать действенные бизнес-объединения, либо нас сомнут, вдавят в малоприбыльные ниши.
Вступление в ВТО - это такая психологическая встряска, которая «прочистит мозги» и бизнесу, и власти. Необходимо преодолевать инерцию привычных методов бизнеса и исправить ошибки регуляторов. Из-за ошибок регуляторов (неточное правовое регулирование прибрежного рыболовства, незавершенное правовое регулирование ветеринарного оформления рыбопродукции) рыбная отрасль ежегодно теряет от 3 до 5 млрд рублей - 3-4% отраслевого денежного дохода! Инерционность российского рыбного рынка приводит к тому, что производственные активы отрасли сопротивляются изменениям, выходящим за рамки сложившегося устройства, а производственные процессы отрасли по-прежнему нуждаются в привычной сырьевой базе. Это - в совокупности - сдерживает развитие.
Итого финансовый выигрыш от вступления в ВТО для российской рыбной отрасли составит 4,5 млрд рублей в год, а психологический выигрыш (смена мотивации) способен дать от 5 до 8 млрд рублей в год. Так что если поработаем головой, то прибавим 10% отраслевого дохода.
"Дальневосточный капитал"
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Надбавки за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока остановят отток населения
- Новое жилье привлечет кадры
- Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
- Приморские коридоры до "Шелкового пути" доведут
- Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
- Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Мы сегодня живем на стройке
- Двойная польза каждого метра с эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® и надежной гидроизоляцией PLASTFOIL®Geo
- Илья ТЕРЕХОВ, и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: Предложенный механизм выдачи земли - революционный в России
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.