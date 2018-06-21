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18 Ноября 2012, 23:44 | Тема номера

Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая: Вступление в ВТО - это психологическая встряска

- К 2014 году отменят экспортные пошлины. Благодаря этому рыбаки получат финансовый выигрыш в $100 млн. Именно столько сейчас они платят в виде экспортной пошлины. Для сравнения: ежегодные инвестиции в рыбной отрасли составляют примерно $200-250 млн. Так что инвестиционный потенциал рыбодобывающей отрасли вырастет.

Рыбопереработка по-разному ощутит последствия ВТО. Крупные рыбоперерабатывающие предприятия европейской части России однозначно выиграют, потому что к 2015 году будут снижены втрое импортные пошлины. При закупках импортного сырья (а рыбопереработка в европейской части России привыкла к атлантической рыбе, ежегодно 450-500 тыс. тонн атлантической сельди, скумбрии и сардины закупают в Европе и Мавритании) они смогут сэкономить примерно $40 млн в год на пошлинах. Прибрежные предприятия тоже получат выигрыш, но только при условии уточнения понятия «прибрежное рыболовство». Сейчас искаженное правовое регулирование прибрежного рыболовства приводит только к одному: свыше 300 тыс. тонн рыбы не вылавливают!

В целом за счет отмены экспортных и импортных пошлин российская рыбная отрасль получит финансовый выигрыш в $150 млн в год. Это хорошо. Однако конкуренция с импортом усилится, поэтому финансовый выигрыш необходимо вкладывать в бизнес. Иначе проиграем. Проиграем крупным иностранным бизнес-объединениям. Они уже сейчас отхватили самые лакомые куски российского рыбного рынка. Уже сейчас Норвежский комитет по экспорту рыбы монопольно контролирует рынок охлажденной аквакультурной рыбы в России (свыше $730 млн в год), Вьетнамский совет по экспорту пангасиуса прочно контролирует рынок мороженого рыбного филе ($350 млн в год). Созданные иностранными игроками картели блокируют доступ российских рыбаков и аквакультурщиков на прибыльные рынки. Вступление в ВТО усилит эту борьбу.

Либо российские рыбаки и рыбопереработчики сумеют организовать действенные бизнес-объединения, либо нас сомнут, вдавят в малоприбыльные ниши.

Вступление в ВТО - это такая психологическая встряска, которая «прочистит мозги» и бизнесу, и власти. Необходимо преодолевать инерцию привычных методов бизнеса и исправить ошибки регуляторов. Из-за ошибок регуляторов (неточное правовое регулирование прибрежного рыболовства, незавершенное правовое регулирование ветеринарного оформления рыбопродукции) рыбная отрасль ежегодно теряет от 3 до 5 млрд рублей - 3-4% отраслевого денежного дохода! Инерционность российского рыбного рынка приводит к тому, что производственные активы отрасли сопротивляются изменениям, выходящим за рамки сложившегося устройства, а производственные процессы отрасли по-прежнему нуждаются в привычной сырьевой базе. Это - в совокупности - сдерживает развитие.

Итого финансовый выигрыш от вступления в ВТО для российской рыбной отрасли составит 4,5 млрд рублей в год, а психологический выигрыш (смена мотивации) способен дать от 5 до 8 млрд рублей в год. Так что если поработаем головой, то прибавим 10% отраслевого дохода.

"Дальневосточный капитал"

 

Теги: рыбная отрасль 


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